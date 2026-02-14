Lucas Pinheiro Braathen en breve

El esquiador alpino Lucas Pinheiro Braathen, que con el oro del eslalon gigante de Milán-Cortina consiguió la primera medalla de invierno de la historia de Brasil y Latinoamérica, en breve:

apellidos: Pinheiro Braathen

nombre: Lucas

fecha de nacimiento: 19 abril 2000 (25 años)

lugar de nacimiento: Oslo (Noruega)

nacionalidad: brasileña y noruega

altura: 1,83 m

deporte: esquí alpino, especialista en eslalon y eslalon gigante

Palmarés:

. Juegos Olímpicos:

2 participaciones

1 medalla de oro

. 2026 (1): 1 medalla de oro en eslalon gigante

. 2022 (0): abandono en eslalon y eslalon gigante

Mundial:

sin medallas

Resultados: 7º puesto en eslalon (2023), 13º puesto en eslalon (2025), 14º puesto en eslalon gigante (2025)

Copa del mundo de esquí alpino:

5 victorias desde su debut en 2018

3 victorias en eslalon: Val d'Isère (FRA, 2022), Adelboden (SUI, 2023), Levi (FIN, 2025)

2 victorias en eslalon gigante: Solden (AUT, 2020), Alta Badia (ITA, 2022)

1 globo de cristal a vencedor del eslalon en la temporada 2022-2023

Todos triunfos en Copa del Mundo fueron cuando representaba a Noruega, con la excepción del eslalon de Levi en 2025, ya con la nacionalidad deportiva brasileña