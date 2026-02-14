Lucas Pinheiro gana slalom gigante y da a Sudamérica 1ra medalla en Juegos de Invierno

BORMIO, Italia (AP) — El esquiador brasileño Lucas Pinheiro Braathen realizó una potente bajada final para ganar el slalom gigante olímpico el sábado y conseguir la primera medalla de Sudamérica en unos Juegos de Invierno.

Con la nieve cayendo y la niebla asentándose, Pinheiro Braathen, de 25 años, se mantuvo sereno y relajado mientras se abría paso por el técnico trazado Stelvio. Tras ver su puesto —el número 1—, se dejó caer sobre la nieve antes de empezar a gritar.

Terminó con un tiempo combinado de dos mangas de 2 minutos y 25 segundos. Superó al suizo Marco Odermatt, el campeón olímpico defensor, por 0,58 segundos. El compañero de equipo de Odermatt, Loic Meillard, se llevó el bronce.

Pinheiro Braathen es el esquiador amante de la diversión, que baila samba y está listo para que empiece la fiesta. En la parte trasera de su casco lleva, en letras grandes, “Vamos Dancar” — “Bailemos”.

Y, como si fuera poco, también es temporada de Carnaval, un festival de desfiles, disfraces y celebraciones que se hizo famoso en lugares como Brasil.

“Brasil es campeón olímpico en esquí alpino”, afirmó Pinheiro Braathen. El brasileño abrió una enorme ventaja de 0,95 segundos tras la primera manga, gracias a que fue el primer corredor en salir al trazado.

“He intentado una y otra vez poner en palabras lo que estoy sintiendo, pero es simplemente imposible”.

Pinheiro Braathen proviene de una familia en la que su madre es brasileña y su padre es noruego, compitió por Noruega hasta que se retiró abruptamente antes de la temporada 2023, para regresar un año después representando a Brasil.

Ya ha logrado muchos “primeros” con su nuevo país: el primer esquiador alpino brasileño en subir a un podio de la Copa del Mundo el año pasado y la primera victoria de Copa del Mundo en la historia del país esta temporada.

Ahora, el primer brasileño en ganar una medalla de oro.

“Las emociones que siento ahora mismo son como un sol interno dentro de mí que brilla, brilla intensamente y hacia muchísima gente. Es la misma luz que me dio el poder para ser el más rápido del mundo hoy y convertirme en campeón olímpico. Estaba esquiando con el corazón, y cuando esquías de esa manera, todo es posible. Lo único que me importa es seguir siendo quien soy. Soy un esquiador brasileño que se convirtió en campeón olímpico”, manifestó.

Por eso se emocionó tanto al escuchar el himno de su país en el podio.

“Haber conseguido esta medalla de oro y escuchar el himno nacional resonar por el estadio, algo que he vivido tantas veces como aficionado de la selección brasileña de fútbol —ahí fue donde creció mi amor por el deporte—. Ser la razón por la que puedo escuchar y compartir esa canción en un estadio en medio de las montañas, por un oro olímpico de invierno para estos colores, me llena de un orgullo inmenso”, comentó Pinheiro Braathen.

En Milán, sus aficionados, vestidos de verde y amarillo, se agolparon en la “Casa Brasil”. Lo alentaron durante toda su bajada, gritando y poniéndose de pie de un salto cuando terminó. El sistema de sonido hizo sonar “We Are The Champions” antes de poner canciones con toques de samba para que todos bailaran.

Sigue siendo una figura popular: un espectador llevaba una camiseta que decía “Lucas Fan Club” en la Casa Brasil, mientras otro sostenía un cartel que proclamaba: “Soy fan de Lucas”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, celebró en sus redes sociales la primera medalla de la historia de su país en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

“Este resultado sin precedentes demuestra que el deporte brasileño no tiene límites. Es el reflejo del talento, la dedicación y el trabajo continuo para fortalecer el deporte en todas sus dimensiones”, expresó Lula. “Felicidades a Lucas Pinheiro y a todo el equipo involucrado en este logro histórico, que inspira a nuevas generaciones y amplía el horizonte del deporte brasileño”.

Es otra medalla en los Juegos de Milán-Cortina para Odermatt, de 28 años. Sumó este resultado a la plata en la prueba por equipos, en la que hizo pareja con Meillard, y al bronce en el super-G.

“Tres medallas”, dijo Odermatt, “es increíble”.

Atle Lie McGrath, de Noruega, llevó un brazalete negro en recuerdo de su abuelo, que murió el día de la ceremonia de inauguración. Terminó quinto.

Los periodistas de The Associated Press Stefanie Dazio en Milán y Mauricio Savarese en Sao Paulo contribuyeron a este reportaje

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes