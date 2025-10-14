Luces y sombras: claves de la doble fecha de amistosos de Brasil en Asia

De una deslumbrante victoria 5-0 ante Corea del Sur a una decepcionante derrota 3-2 a manos de Japón: los amistosos del Brasil de Carlo Ancelotti en Asia dejaron luces y sombras con vistas al Mundial de 2026.

- Colapso en 19 minutos -

Después de jugar el viernes contra Corea del Sur en Seúl uno de los mejores partidos del ciclo de Ancelotti, iniciado en junio, Brasil parecía dirigirse este martes hacia una nueva victoria sobre Japón, al tomar ventaja de 2-0 en Tokio.

Entonces, una pelota perdida por el central Fabrício Bruno en la salida acabó en gol de Takumi Minamino, seguido por tantos de Keito Nakamura y Ayase Ueda, todo en un lapso de 19 minutos.

"El error más grave del equipo es no haber tenido una buena reacción" luego del fallo, comentó en rueda de prensa el italiano, que evitó individualizar responsabilidades. "El equipo cayó mentalmente", analizó.

Los pentacampeones mundiales solo habían encajado un tanto en los cinco compromisos previos dirigidos por Ancelotti.

Uno de los lugartenientes del exentrenador del Real Madrid, Casemiro, espera que lo ocurrido sea un "aprendizaje".

"Te duermes 45 minutos y te puede costar el sueño de cuatro años (...), 45 minutos pueden costar un sueño de infancia", expresó el mediocampista del Manchester United.

- Sin 9 fijo, movilidad -

Sin un 9 fijo, uno de los puntos altos de la Canarinha fue la capacidad de sus atacantes de rotar en cancha.

Estêvão, Rodrygo, Vinícius Júnior y Matheus Cunha -alineado como teórico centrodelantero- intercambiaron posiciones constantemente en el compromiso ganado por Brasil ante Corea del Sur, lo que dificultaba su marca.

Resultado: dobletes de Estêvão y Rodrygo y diana de Vini.

Ancelotti movió piezas ante Japón y mantuvo esa línea con Luiz Henrique, Vinícius, Gabriel Martinelli en el frente de ataque, aunque esta vez ubicó a Lucas Paquetá unos metros más atrás. Funcionaba... hasta el desastre.

- Casemiro y Bruno Guimarães -

El regreso de Casemiro, de 33 años, ha sido una de las principales apuestas de Ancelotti.

La doble fecha de amistosos en Asia parece dejar claro que Bruno Guimarães, de 27 años, es su mejor socio.

Contra mediocampos de élite como los que Brasil deberá enfrentar en el Mundial del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, Casemiro no puede solo.

Y Guimarães no solo ayuda a dar equilibrio.

Es también fundamental con su tino en los pases en profundidad, que valieron goles en los dos encuentros.

- Fabrício Bruno, cruz; Paulo Henrique, cara -

"Pido disculpas (por el error), pero no es una jugada que me defina como futbolista", dijo Fabrício Bruno a la prensa.

Ancelotti le protegió, negando que lo que pasó cambie sus opciones de cara al Mundial.

Sin embargo, hay enorme competencia entre los centrales convocables, con el capitán Marquinhos, Gabriel Magalhães y un recuperado Éder Militão, así como una de las piezas que ha recibido oportunidades, Alexsandro Ribeiro.

En contraste, el lateral derecho Paulo Henrique dio un paso al frente en su carrera por plazas en el plantel mundialista con Wesley y Vanderson.

- Estêvão al alza -

A sus 18 años, Estêvão sigue cumpliéndole a Ancelotti.

El joven extremo del Chelsea ha jugado cinco de los seis partidos de Brasil con el italiano y suma tres tantos.

Su dupleta del viernes le confirma como un jugador vital hacia el Mundial, aunque hay numerosas alternativas en las bandas con futbolistas como Raphinha, Vinícius, Rodrygo, Martinelli o Luiz Henrique.

- Duro estreno -

Con Alisson lesionado, Ancelotti tuvo espacio para probar arqueros.

Convocó en principio a Ederson, pero fue baja de última hora.

Así, Bento (Al-Nassr) fue el encargado de custodiar el arco contra Corea del Sur, sin mayor exigencia. Hugo Souza (Corinthians) tuvo su turno frente a Japón, un doloroso debut para él en la selección brasileña.

- ¿Neymar? -

Aunque lleva dos años sin jugar en la selección, es inevitable que aparezca el nombre de Neymar.

Y el tiempo corre.

"Cuando él esté bien, tiene calidad para jugar no solamente en la Seleção, sino en cualquier equipo del mundo", respondió Ancelotti el jueves a la enésima pregunta sobre el crack, de 33 años, de nuevo lesionado en el Santos.

erc/app/raa/