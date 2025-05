Lucha al rojo vivo por los puestos de Champions en la Bundesliga

Con el Bayern Múnich ya proclamado campeón desde el pasado fin de semana, el interés de la Bundesliga se centra esta 33ª jornada en la apretada lucha por lograr los últimos boletos a la Liga de Campeones.

El gigante bávaro, que estrenará el sábado su 34ª título de campeón de Alemania en el Allianz Arena contra el Borussia Mönchengladbach es uno de los dos equipos que tiene ya asegurado disputar la próxima Champions.

Solo las cuatro primeras posiciones clasifican en Alemania a la próxima Liga de Campeones, y de momento el Bayer Leverkusen, que claudicó en su intento por defender el título, es el otro equipo que tiene matemáticamente asegurada su participación.

Por detrás del 'Werkself', empieza la batalla: el Eintracht Fráncfort (3º, 56 puntos) no debería sufrir demasiado, pues una victoria el domingo en la recepción del St Pauli (14º) certificará su clasificación, pero no debe confiarse de más, pues hay un grupo de equipos al acecho que no tienen nada que perder en esta recta final de temporada.

Friburgo (4º, 52), Borussia Dortmund (5º, 51) y RB Leipzig (6º, 51) mantienen un pulso ajustado por la cuarta posición, pero el Dortmund es quien peor lo tiene, con la visita este domingo al Leverkusen.

El Friburgo se desplazará a casa del modesto Kiel (17º) y el Leipzig a Bremen (8º, 47), partidos 'a priori' más asequibles pero con peligro: el Kiel está en plena lucha por evitar el descenso y lleva dos victorias consecutivas, mientras que el Bremen aspira a entrar al menos en Europa League (5º) o Conference League (6º) y lleva sin perder desde hace casi dos meses, con 4 victorias y 2 empates en sus últimos seis partidos.

-- Programa de la 33ª jornada de Bundesliga y clasificación:

- Viernes:

(18h30 GMT) Wolfsburgo - Hoffenheim

- Sábado:

(13h30 GMT) Werder Bremen - RB Leipzig

Unión Berlín - Heidenheim

Bochum - Maguncia

Holstein Kiel - Friburgo

(16h30 GMT) Bayern Múnich - Borussia Mönchengladbach

- Domingo:

(13h30 GMT) Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

(15h30 GMT) Eintracht Fráncfort - St Pauli

(17h30 GMT) Stuttgart - Augsburgo

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Bayern Múnich 76 32 23 7 2 93 32 61

2. Bayer Leverkusen 68 32 19 11 2 68 37 31

3. Eintracht Fráncfort 56 32 16 8 8 63 43 20

4. Friburgo 52 32 15 7 10 46 49 -3

5. Borussia Dortmund 51 32 15 6 11 64 49 15

6. RB Leipzig 50 32 13 11 8 51 45 6

7. Maguncia 48 32 13 9 10 49 40 9

8. Werder Bremen 47 32 13 8 11 50 56 -6

9. B. Mönchengladbach 45 32 13 6 13 55 54 1

10. Stuttgart 44 32 12 8 12 57 51 6

11. Augsburgo 43 32 11 10 11 34 45 -11

12. Wolfsburgo 39 32 10 9 13 53 52 1

13. Unión Berlín 37 32 9 10 13 33 47 -14

14. St Pauli 31 32 8 7 17 26 37 -11

15. Hoffenheim 31 32 7 10 15 44 62 -18

16. Heidenheim 26 32 7 5 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 25 32 6 7 19 48 75 -27

18. Bochum 22 32 5 7 20 30 63 -33

