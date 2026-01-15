Lucha de clases en la 21ª jornada de la Serie A

La 21ª jornada de la Serie A vivirá este fin de semana con los primeros clasificados enfrentándose a equipos de la segunda mitad de la tabla de clasificación, con el líder Inter visitando la cancha del Udinese (10º).

El equipo nerazzurro parece ser el equipo más en forma del Calcio tras ganar 22 puntos de los últimos 24 posibles y no pierde en el campeonato desde el derbi lombardo del pasado 23 de noviembre.

Al contrario, el Milan ha sumado desde entonces una derrota y tres empates que le han dejado a seis puntos de su gran rival, aunque tiene que disputar este jueves su encuentro de la 20ª jornada frente al Como.

Algo parecido a lo que le está ocurriendo al vigente campeón Nápoles, que ha empatado en las tres últimas jornadas y está tercero, a seis puntos del Inter.

El domingo, el Milan recibirá en San Siro al Lecce (17º) y el Nápoles jugará en el estadio Diego Maradona contra el Sassuolo (11º) el sábado.

Juventus y Roma, que luchan por el Top 4 (ambos empatados a 39 puntos) se enfrentarán a Cagliari (16º) y Torino (12º) respectivamente.

-- Programa de los partidos de la 21ª jornada de la Serie A y clasificación:

- Viernes:

(19h45 GMT) Pisa - Atalanta

- Sábado:

(14h00 GMT) Udinese - Inter

(17h00 GMT) Nápoles - Sassuolo

(19h45 GMT) Cagliari - Juventus

- Domingo:

(11h30 GMT) Parma - Génova

(14h00 GMT) Bolonia - Fiorentina

(17h00 GMT) Torino - Roma

(19h45 GMT) Milan - Lecce

- Lunes:

(17h30 GMT) Cremonese - Hellas Verona

(19h45 GMT) Lazio - Como

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Inter 46 20 15 1 4 43 17 26

2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15

3. Nápoles 40 20 12 4 4 30 17 13

4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16

5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12

6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14

7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6

8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5

9. Bolonia 27 19 7 6 6 26 20 6

10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10

11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4

12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11

13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8

14. Parma 22 20 5 7 8 14 22 -8

15. Génova 19 20 4 7 9 22 29 -7

16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9

17. Lecce 17 20 4 5 11 13 28 -15

18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10

19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16

20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15