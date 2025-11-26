Luchador de sumo ucraniano obtiene ascenso de rango récord

El luchador de sumo Danylo Yavhusishyn entró en la historia el miércoles al convertirse en el primer ucraniano en llegar al segundo nivel más alto del antiguo deporte japonés, y lo logró en tiempo récord.

El joven de 21 años, que huyó de la guerra en Ucrania hace 3 años, es el luchador que ha subido de nivel más rápido desde la introducción en 1958 del calendario actual de seis torneos anuales, pasando del estatus más bajo al rango de ozeki.

Yavhusishyn ya se había convertido en el primer ucraniano en ganar una competición, tras imponerse el domingo durante el Gran Torneo de sumo de Kyushu.

Es el cuarto europeo en alcanzar el rango de ozeki. Antes, lo habían logrado un estonio, un búlgaro y un georgiano.

"Voy a esforzarme por apuntar todavía más alto, de una manera que no deshonre el título de ozeki", declaró durante su ceremonia de ascenso Yavhusishyn, también conocido por su nombre de luchador Aonishiki.

El ucraniano, que ha tenido una trayectoria ascendente desde sus inicios en julio de 2023, pone fin a un año 2025 excepcional, días después de haber logrado su primer título tras únicamente 14 torneos disputados.

La ceremonia tradicional de ascenso de rango se celebró al oeste de Fukuoka. Allí, el ucraniano se inclinó ante antiguos luchadores de sumo, ante biombos dorados y flores de celebración.

Después, levantó una dorada como símbolo de suerte y celebración.

"Me he sorprendido a mí mismo, pero nunca he prestado atención a la rapidez con la que pasan las cosas", declaró en un japonés fluido. "Lo mejor que he hecho es escuchar atentamente lo que me dice mi oyakata (maestro)".

Yavhusishyn, nacido en el centro de Ucrania, se inició en el sumo a los 7 años, y se convirtió en campeón nacional a los 17. Su edad le permitió escapar por poco al alistamiento militar para los hombres de más de 18 años tras la invasión por Rusia.

Junto a su familia, se refugiaron en Alemania, y después viajó a Japón, pese a no conocer el idioma. Sus padres se quedaron en Alemania.

