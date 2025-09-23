Lucía Collini, Premio de Teatro Calderón de la Barca 2025

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

La actriz, cantante y creadora escénica Lucía Collini ha obtenido el Premio de Teatro para Autores Noveles Calderón de la Barca 2025, que convoca el Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), para reconocer y promocionar la labor de los autores noveles.

Así lo ha dado a conocer el INAEM, que ha indicado que el jurado destaca la calidad de su obra 'La perla' "en su estructura y en la construcción de sus diálogos", así como en "el hábil tratamiento del humor y la impecable definición de los personajes, mujeres en la tercera edad entrañables y desconcertantes a las que el texto da voz con inteligencia".

"Se trata de una comedia sugerente y original en su definición de imágenes a través de la palabra que logra un original tratamiento de temas complejos como la soledad, la maternidad y la necesidad de generar lazos en la tercera edad. Una obra que destaca además por ofrecer interesantes posibilidades para su puesta en escena", señala el acta de concesión del premio.

Lucía Collini (Buenos Aires, 1991) es licenciada en Dramaturgia y Dirección por la RESAD de Madrid (2019-2025) y se formó en Teatro Musical en la escuela argentina Proscenio (2009-2013) y en la Especialización en Doblaje impartida por el ISER (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica).

Continuó ampliando sus estudios en teatro, música y danza de la mano de Itziar Pascual, Yolanda Pallín, Mauricio Cartún, Carlos Tuñón, Mariano Tenconi Blanco, José Sanchis Sinisterra, Ignacio del Moral, Pablo Messiez, Nora Maseinco, Fernanda Orazi, Ciro Zorzoli, Guillermo Carcace y Julio Baccaro, entre otros.

También cursó estudios en la Royal Academy of Dramatic Arts de Londres. En la actualidad desarrolla su labor profesional entre Madrid y Buenos Aires, combinando su faceta creativa con la docencia en canto y teatro. Además, desde 2019 coordina el proyecto Urge Club, un espacio para impulsar la creación artística y el encuentro entre creadoras y espectadores.

Define su escritura "con un fuerte anclaje en lo contemporáneo, los vínculos afectivos, la migración y la autoficción" y ha publicado algunas de sus creaciones en Antígona Ediciones (su texto 'Agosto en Madrid' formó parte del volumen 'Piezas breves', 2022) y la RESAD ('Esta es mi mejor obra', 2023). Su obra 'Si la selva llama' (2020) obtuvo la Ayuda a la Creación de la Comunidad de Madrid y su serie web 'Estoy tratando' fue finalista del concurso de guiones de la UNTREF (Escuela Complutense Latinoamericana) en 2017.

El Premio Calderón de la Barca, cuyas bases consideran autor novel a todo aquel que todavía no haya estrenado de forma pública más de una obra en circuitos de exhibición con rendimientos de taquilla -quedando excluidas de este cómputo las piezas de teatro breve-, está dotado con 10.000 euros y la publicación de la obra premiada por parte del INAEM, a través del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (CDAEM).

Además, el título ganador se beneficia también de una valoración preferente en el caso de solicitar una subvención para su distribución. En esta edición se han presentado un total de 117 textos. El jurado, presidido por la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), Paz Santa Cecilia Aristu, y actuando como vicepresidenta la subdirectora general de Teatro del INAEM, Miriam Gómez Martínez, ha estado compuesto por los siguientes vocales: la dramaturga y actriz Lola Blasco; el director de la Sala Beckett, Antoni Casares Roca; el autor teatral y guionista Ignacio del Moral; el dramaturgo, director y docente Íñigo Guardamino; la cofundadora de Ediciones Antígona (editorial española de referencia en la publicación de textos teatrales contemporáneos), Conchita Piña, y la ganadora de la pasada edición de este premio, Irene Herráez.

La lista de galardonados con este premio incluye a autores como Juan Mayorga, Luisa Cunillé, José Ramón Fernández, Paco Bezerra, Yolanda Pallín, Borja Ortiz de Gondra, Pedro Manuel Víllora, Raúl Hernández Garrido y Carolina África. En las últimas ediciones, se han reconocido las obras de Daniel Remón ('El diablo'), Paco Gámez ('Inquilino (Numancia 9, 2ºA)'), Eva Mir ('Héroes en diciembre'), Yaiza Berrocal ('La cadena del frío'), Julio Béjar ('Empieza por F'), Gabriel Fuentes ('Las pequeñas alegrías'), Oriol Puig Grau ('Massa brillant') e Irene Herráez ('Todas las vidas').