Lucía Solla Sobral, Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de RNE de Narrativa por la novela 'Comerás flores'

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Premio 'El Ojo Crítico' 2025 de Radio Nacional de España en la categoría de Narrativa ha recaído en la escritora gallega Lucía Solla Sobral, autora de la novela 'Comerás flores', que "acredita la voz de una narradora solvente, original y madura", tal y como ha señalado el jurado.

Según ha informado este miércoles RTVE, el fallo de la XXXVI edición de este galardón destaca que Lucía Solla Sobral "indaga en la intimidad de una mujer joven sometida a la manipulación de su pareja, describiendo la lenta construcción del poder patriarcal a través de una narradora en primera persona que resulta cercana y creíble en su enamoramiento, su asombro y su miedo".

A juicio del jurado, "sus recursos literarios, su capacidad expresiva y la sutileza de sus observaciones logran que la violencia ejercida sobre una única mujer se convierta en una violencia universal, que atañe y concierne a todos y cada uno de sus lectores".

El jurado ha estado formado por los escritores Luis Mateo Díez, Premio Miguel de Cervantes, Premio Nacional de las Letras Españolas y Premio Nacional de Narrativa en dos ocasiones; Manuel Rivas, Premio Nacional de las Letras Españolas; Paco Cerdá, Premio Nacional de Narrativa y Premio El Ojo Crítico de Narrativa en la anterior edición; y Laura Fernández, Premio El Ojo Crítico de Narrativa 2021.

También han participado Almudena Amador y Óscar Brox, libreros de la Librería Ramón Llull de Valencia, Premio Librería Cultural 2025.

Junto a ellos, Laura Martínez Ruibal y Ángeles Caso, directoras y presentadoras de 'El Ojo Crítico'; y Susana Santaolalla, periodista de RNE especializada en literatura y directora del programa 'Libros de arena'.

Con este fallo se completa el palmarés de los Premios 'El Ojo Crítico' 2025, a falta de conocer solamente el Premio Especial