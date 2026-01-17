Luciano Benavides gana un Dakar de infarto por solo dos segundos

¡Por dos segundos! El argentino Luciano Benavides (KTM) superó al estadounidense Ricky Brabec para ganar el Rally Dakar 2026 en la categoría de motos tras una 13ª y última etapa de infarto en los alrededores de Yanbu, en Arabia Saudita, que se adjudicó el español Edgar Canet (KTM).

Benavides, segundo en la etapa, se impuso a los 30 años por primera vez en el Dakar batiendo a Brabec (Honda), que perdió la ocasión de ganar su tercer título —tras los que consiguió en 2020 y 2024— por un error de navegación.

"He soñado con este momento toda mi vida, es difícil describir lo que siento", reaccionó el vencedor en el podio.

"Incluso ayer parecía imposible, pero siempre sentía que podía suceder, y hoy Ricky tomó la pista equivocada y yo tomé la correcta", resumió.

Otro de los grandes nombres de la carrera, el español Tosha Schareina (Honda), ocupó la tercera plaza de la etapa y de la general.

A su llegada, el menor de los hermanos Benavides —su hermano mayor Kevin ganó el Dakar en motos en 2021 y 2023— hizo rugir su máquina antes de ser felicitado por su equipo técnico.

- "He hecho historia con mi hermano" -

"Me sentía preparado todo, tenía la intuición de que este Dakar era para mí. Se lo dedico a mi equipo, me ha apoyado durante nueve años... Y he hecho historia con mi hermano, él ganó por 43 segundos, yo lo hice por dos... Le gané en eso... Es un sueño hecho realidad", insistió entre risas el ganador.

Abatimiento en el equipo Honda, que guardó silencio a la llegada en torno a Brabec, quien pasó mucho tiempo con la cabeza entre las manos lamentándose por la oportunidad desperdiciada.

El estadounidense tenía prácticamente la carrera ganada antes de la última etapa, que contaba con 105 km de recorrido cronometrado.

El francés Adrien van Beveren (Honda), quinto en la última etapa y sexto en la general, explicó ante los micrófonos de L’Equipe que cometió el mismo error que Brabec al tomar el camino equivocado, pero se dio cuenta bastante rápido de su metedura de pata, a diferencia del estadounidense.

Benavides, que ganó tres etapas (5ª, 7ª y 8ª), era considerado un tapado antes de esta 48ª edición del mítico rally raid.

El año pasado había firmado su mejor resultado en el Dakar al terminar cuarto. Este sábado, 365 días después, logra su primer podio accediendo directamente al escalón más alto.

El argentino firma la tercera victoria para su país, tras las dos obtenidas por su hermano Kevin, el 21er triunfo de KTM, marca que defendía título en motos con el australiano Daniel Sanders, que termina quinto en esta edición 2026.