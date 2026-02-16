"Lucky losers" entran en escena tras retiradas que sacuden torneo de tenis en Dubái

Por Shrivathsa Sridhar

16 feb (Reuters) -

La adolescente canadiense Victoria Mboko se retiró el lunes del Abierto de Dubái, convirtiéndose en la última tenista destacada en quedar fuera por lesión, enfermedad o cambios de calendario, lo que deja a siete "lucky losers" para completar el cuadro principal.

La jugadora de 19 años, que entró en el "top 10" por primera vez tras llegar a la final del Abierto de Qatar la semana pasada, se retiró por un problema en el codo derecho y fue sustituida por la croata Petra Marcinko en el cuadro principal.

El torneo de Dubái, uno de los varios WTA 1000 que solo están por debajo de los cuatro torneos del Grand Slam en importancia, se ha visto afectado por una serie de retiradas, entre ellas la de la número uno, Aryna Sabalenka, debido a un pequeño problema en la cadera.

Iga Swiatek, Karolina Muchova (ambas por cambio de agenda), Maria Sakkari, Zheng Qinwen (ambas por enfermedad) y Elisabetta Cocciaretto (lesión en un muslo) también están afuera.

Sakkari sugirió el viernes en Doha, tras perder su semifinal ante la eventual campeona Muchova en tres sets, que jugar otro torneo de alto nivel inmediatamente no era una perspectiva agradable.

"Ahora mismo no tengo energía. Necesito comer y recargar pilas (...) Hemos decidido que vamos a reducir el calendario. Eso no significa que vaya a jugar entre 10 y 12 torneos al año, pero no vamos a perseguir estúpidamente puntos y torneos", dijo Sakkari. La número dos del mundo, Iga Swiatek, había indicado de forma similar el año pasado que la opción más inteligente para ella sería reducir su calendario por el bien de su salud, incluso si eso significaba saltarse algunos torneos obligatorios.

Las mejores jugadoras están obligadas a competir en los cuatro Grand Slams, 10 torneos WTA 1000 y seis eventos WTA 500 según las reglas del circuito, y las sanciones por faltar a ellos van desde penalizaciones en los puntos del ranking hasta multas.

La WTA dijo anteriormente a Reuters que el bienestar de las atletas es una prioridad máxima y que había escuchado las opiniones sobre el calendario, a través del consejo de jugadoras y los representantes de su junta, para mejorar la estructura del circuito en 2024 y aumentar la compensación.

Añadió que seguiría revisando la estructura de su circuito en función de los comentarios recibidos, al tiempo que reconocía que cualquier reestructuración del calendario requiere la coordinación entre los organismos reguladores, incluidos la ATP, la ITF y los Grand Slams.

La Asociación de Tenistas Profesionales presentó el año pasado una demanda contra los distintos organismos reguladores de este deporte, y el grupo de defensa describió la situación como "insostenible".

Sin embargo, el director del torneo de Dubái, Salah Tahlak, dijo a The National durante el fin de semana que la retirada de Sabalenka y Swiatek fue una "sorpresa desafortunada" y que pedía medidas estrictas para las retiradas tardías, con la pérdida de puntos en la clasificación.

"Creo que una multa no servirá de nada", señaló Tahlak, cuya postura se suma a un debate más amplio sobre la presión que supone para los tenistas el calendario, que abarca casi todo el año.

Los circuitos masculino y femenino han sido objeto de críticas debido a sus temporadas de 11 meses, y ambos fueron objeto de escrutinio a finales del año pasado, cuando varios partidos de la gira asiática no pudieron completarse debido a lesiones.

Pero, aunque algunos jugadores se retiran para preservar su salud, esta situación también crea oportunidades, y Kamilla Rakhimova, Anastasia Zajárova, Magdalena Frech, Peyton Stearns, Antonia Ruzic y Hailey Baptiste, además de Marcinko, se benefician de ello en Dubái. (Reporte de Shrivathsa Sridhar en Bangalore; editado en español por Daniela Desantis)