La estrella argentina Lionel Messi, abucheado el domingo durante el partido amistoso del Inter de Miami en Hong Kong por no jugar, comenzará en el banquillo en el último encuentro de pretemporada de su equipo, que disputará este miércoles frente al Vissel Kobe en Tokio (10H00 GMT).

Messi, por unas molestias, no pudo disputar ningún minuto en el partido contra un combinado de la liga de Hong Kong el pasado domingo, lo que provocó el enfado de las casi 40.000 personas que llenaron el estadio con la esperanza de ver al astro argentino.

El organizador del partido amistoso del Inter Miami en Hong Kong, que se había comprometido a que Messi jugaría al menos 45 minutos, mostró su descontento por lo sucedido, al igual que el gobierno local.

En conferencia de prensa el martes, el exjugador del Barcelona pidió disculpas y no desveló si jugaría en Tokio: "No sé si pueda o no, pero me siento muchísimo mejor y me siento con muchísimas ganas de poder hacerlo", declaró.

Los boletos para el partido entre el equipo japonés en el que jugaba Andrés Iniesta y el club de la MLS propiedad del exastro inglés David Beckham salieron a la venta a precios de entre 10.000 yenes (68 dólares) y 200.000 yenes (1.346 dólares), que incluyen una "experiencia especial".

El Inter de Miami, pese a contar en sus filas con estrellas como Luis Suárez, Sergio Busquets o Jordi Alba, además de Messi, sólo ha ganado uno de los cinco partidos de pretemporada.

La preparación para la nueva temporada de la MLS, que comenzará el 21 de febrero, concluirá la próxima semana con un amistoso frente al Newell's Old Boys.

