Lufthansa anuncia una reducción de 4000 puestos de trabajo y mayores objetivos de rentabilidad

29 sep (Reuters) - Lufthansa recortará 4000 empleos administrativos de aquí a 2030 y fijará objetivos de rentabilidad más elevados, anunció este lunes el grupo aéreo alemán, que busca impulsar la eficiencia a través de la digitalización y la automatización.

La compañía espera ahora que su margen EBIT ajustado alcance el 8-10% a partir de 2028, frente a un objetivo anterior del 8%, y aspira a un flujo de caja libre ajustado de más de 2500 millones de euros (US$2900 millones) al año, dijo Lufthansa en su primer día de mercados de capitales para toda la compañía en seis años.

Reuters informó la semana pasada de que Lufthansa planeaba recortar alrededor del 20% de su personal no operativo.

Las reducciones se harán principalmente en Alemania y en consulta con los interlocutores sociales, dijo la compañía.

El grupo también planea añadir más de 230 nuevos aviones para 2030 y profundizar en la cooperación entre sus aerolíneas para mejorar la rentabilidad.

(US$1 = 0,8527 euros) (Información de Ozan Ergenay y Tristan Veyet en Gdansk; edición de Kirsti Knolle y David Goodman; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)