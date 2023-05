Lufthansa, cerca de comprar más del 40% de la italiana ita airways: fuente

Por Angelo Amante

ROMA, 25 mayo (Reuters) - Lufthansa está cerca de cerrar un acuerdo con el Tesoro italiano para comprar una participación del 40% en la aerolínea estatal ITA Airways, dijo una fuente a Reuters el jueves, con el objetivo de hacerse con el control total de la aerolínea en 2026.

La aerolínea alemana pagaría entre 320 y 330 millones de euros (352 y 363 millones de dólares) para adquirir la participación minoritaria inicial en la firma italiana, dijo la fuente, cercana a ITA.

El presidente ejecutivo, Carsten Spohr, tenía previsto reunirse el jueves en Roma con el ministro de Economía italiano, Giancarlo Giorgetti, para ultimar las conversaciones, que comenzaron en enero pero se prolongaron más allá del plazo inicial del 24 de abril.

Lufthansa declinó hacer comentarios, mientras que el Tesoro italiano no respondió a una petición de comentarios. La fuente no estaba autorizada a hablar con la prensa, por lo que no pudo ser identificada.

ITA, sucesora de Alitalia, la aerolínea de bandera italiana, empezó a volar en 2021 como empresa estatal y el año pasado registró unas pérdidas de unos 486 millones de euros debido a los efectos persistentes de la pandemia y al aumento de los costos del combustible.

En un decreto aprobado en diciembre para facilitar la venta de ITA, el gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, dejó claro que otra compañía aérea debía acabar controlando la aerolínea.

(1 dólar = 0,9084 euros)

(Reporte adicional de Ilona Wissenbach en Fráncfort; editado en español por Carlos Serrano)

