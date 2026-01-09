Luigi Mangione se enfrenta en tribunales de EEUU a la posibilidad de pena de muerte

Por Jack Queen

NUEVA YORK, 9 ene (Reuters) - Luigi Mangione, acusado de matar a tiros a un ejecutivo de seguros de salud, compareció el viernes a un tribunal federal para una audiencia en que se decidirá si debería enfrentar la posibilidad de la pena de muerte si es declarado culpable.

A Mangione, de 27 años, se le acusa de disparar mortalmente a Brian Thompson, que era jefe de la unidad de seguros médicos de UnitedHealth Group, en una acera del centro de Manhattan en diciembre de 2024.

Los funcionarios públicos condenaron el asesinato, pero Mangione se convirtió en una especie de héroe popular para algunos críticos de los altos costos de la sanidad estadounidense y las prácticas de las aseguradoras.

Mangione, vestido con indumentaria carcelaria para la vista del viernes, fue escoltado por las fuerzas del orden hasta una sala repleta de observadores. Antes se había declarado inocente de los cargos federales de asesinato, acoso y posesión de armas, y ha permanecido entre rejas a la espera de juicio.

En la vista ante la juez de distrito Margaret Garnett en Manhattan, los abogados de Mangione argumentarán que el cargo de asesinato con arma de fuego -el único que conlleva la posibilidad de la pena de muerte- debe ser desestimado porque los fiscales no cumplieron los requisitos legales.

Garnett está sopesando por separado la petición de Mangione de que se anule la acusación y se impida a los fiscales solicitar la pena de muerte porque supuestamente violaron sus derechos constitucionales.

La pena de muerte en Nueva York fue declarada inconstitucional en 2004, pero la prohibición se aplica en casos estatales, no federales. Mangione también se enfrenta a cargos penales a nivel estatal, incluido el de asesinato, y podría ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable.

No se ha fijado fecha para el juicio en ninguno de los dos casos.