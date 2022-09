Luis de la Fuente: "Queremos consolidar un grupo y un concepto"

El seleccionador nacional Sub-21, Luis de la Fuente, dej√≥ claro que el amistoso de este martes en Huesca ante Noruega es "muy importante y muy interesante" y que le afrontar√°n sin ning√ļn tipo de relaci√≥n porque siguen buscando "consolidar un grupo y un concepto".

"Para nosotros es un partido muy importante y muy interesante porque queremos cerrar este ciclo con buenas sensaciones y dejando una muy buena imagen", se√Īal√≥ De la Fuente este lunes en rueda de prensa previa al partido.

El riojano indicó que busca que "los jugadores sigan creciendo y sobre todo ofreciéndoles la posibilidad a los que se lo están ganando en sus competiciones de jugar con su selección" y advirtió que Noruega será "un rival de un nivel muy alto". "Va a sorprender a algunos y nos va a exigir lo mejor para ganar este partido", afirmó.

El de Haro aseguró que aunque sea un amisto prepara todos los partidos "con la misma idea" y con el objetivo de "ser capaces de reconocer un estilo y de fidelizar a muchos jugadores nuevos con esta idea".

"Queremos consolidar un grupo y un concepto. Para la selecci√≥n todos los partidos son de una grand√≠sima responsabilidad, todos tienen mucha importancia, es nuestra base de crecimiento y para garantizar un futuro s√≥lido del f√ļtbol espa√Īol. Estoy convencido de que este equipo tiene mucho margen de mejora", a√Īadi√≥ el seleccionador Sub-21.

Adem√°s, De la Fuente cree que es complicado decir cu√°ntos futbolistas de esta √ļltima lista podr√≠an estar en el Europeo del a√Īo que viene. "Todos podr√≠an estar perfectamente en el Europeo, me ofrecen la absoluta garant√≠a de ofrecerme un gran rendimiento y estoy muy tranquilo, y tengo la fortuna de otros que no han podido venir y que me pueden ofrecer una capacidad futbol√≠stica importante. Ojal√° todos est√©n sanos y tenga muchos inconvenientes para hacer la lista final", subray√≥.

El t√©cnico se mostr√≥ "seguro" de que El Alcoraz estar√° "entregado" a un equipo que llega "resolviendo los partidos con autoridad" y que est√° dispuesto a dar "un bonito espect√°culo". "La gente va a tener la posibilidad de ver el presente y el futuro del f√ļtbol espa√Īol. Tengo grand√≠simos recuerdos de Huesca, cuyo equipo est√° ahora entrenado por un excompa√Īero como el 'Kuko' Ziganda", recalc√≥ De la Fuente, que antes de iniciar su comparecencia, envi√≥ su "apoyo y √°nimo" a su "compa√Īero" Jorge Vilda.