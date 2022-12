Luis de la Fuente: "El modelo español es innegociable, pero habrá matices"

"No quiero que haya 48 millones de seleccionadores sino 48 millones de jugadores, el techo es ganarlo todo", dijo en su presentación oficial

El nuevo seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de la Fuente, se presentó este lunes afirmando que el modelo del fútbol español es "innegociable", pero que le incorporará "matices", y que busca crear que el equipo recupere con la afición ese "sentimiento de pertenencia" que percibió en 2010 con la conquista del Mundial, mientras que, a modo de credenciales, recordó que seguramente sea el que mejor "conoce el presente y el futuro" que existe en España.

"Empieza una etapa nueva y todos los jugadores son susceptibles de ser seleccionarles, todos tienen las puertas abiertas. Tenemos unos principios, una idea formada. Habrá cambios, pero hay una cosa que es innegociable que es un modelo, trato de incorporar matices. Cada entrenador es un mundo y trataremos de crecer, teniendo en cuenta la evolución del fútbol. No estamos cerrados a nada", dijo De la Fuente, acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el nuevo director de la selección, Albert Luque.

Por ello, se considera "continuista" por sus años que lleva en la RFEF. "Pero tengo mi 'libreto' y mi punto de vista y se tendrá que cambiar lo que se tenga que cambiar". Hay que ser fieles a una idea y dotar al equipo de otras herramientas para ser mejor. Me gusta ser dominador, tener jugadores que pueden resolver situaciones individuales, que sepa correr al espacio. Me gusta un equipo con varios registros, los futbolistas son tan buenos que cualquier planteamiento lo entenderán a la primera", indicó.

De la Fuente constató que viendo el Mundial "no hay una selección perfecta" y que él se quedaría "con las virtudes de muchas" para ver que pueden "aportar" a su equipo. "Me quedo con esos matices que nos pueden hacer mejores", manifestó.

El riojano expresó su "agradecimiento por el apoyo y la confianza y posibilidad de seguir desarrollando esta pasión con la Absoluta". "Va a ser una etapa fantástica, estoy seguro", admitió, haciendo un "reconocimiento" a la figura de Luis Enrique Martínez y dando un "gran valor" al trabajo de su predecesor. "El trato que tuve con él fue magnífico. Hemos intercambiado mensajes y me ha felicitado", añadió.

"Yo era feliz con mi trabajo, nunca había pensado en el mañana, soy cortoplacista. Empecé a pensar en ello (ser seleccionador de la Absoluta) cuando Luis Rubiales me lo dijo", relató sobre el momento de su nombramiento. En este sentido, calificó como "un momento muy importante" en su carrera cuando tuvo que sustituir con la Sub-21 a la Absoluta en el amistoso previo a la EURO 2020 ante Lituania por el brote de coronavirus. "Pero me sentía seleccionador Sub-21. Trataré de aprovechar y disfrutar de igual manera esta oportunidad, que seguro que saldrá bien", resaltó.

De la Fuente presentó sus 'credenciales' para haber sido elegido pese a no haber entrenado nunca a un gran club. "Fui 15 años futbolista profesional, 13 en Primera, gané títulos, fui internacional en todas las categorías menos en la Absoluta. Llevo 10 en la RFEF, he vivido Europeos, Juegos Olímpicos y del Mediterráneo, y he tenido la suerte de poder convivir con 16 de los futbolistas que estuvieron en el Mundial", recordó.

"Si hay alguien que conoce el presente y el futuro del fútbol español es la persona que está aquí sentada. Si aún así alguien considera que tengo poca experiencia, hay opiniones para todos los gustos, pero con este bagaje me presento", agregó el seleccionador.

Además, no ve un problema tener que lidiar con un vestuario que pueda tener más egos. "En cada etapa de formación he vivido con 25 estrellas Sub-19, Sub-21 u olímpicas. Sé como piensa un futbolista y van a tener la suerte de que quien les va a hablar es otro exfutbolista, he estado ahí y sé lo que pueden pensar hacia el líder. Me gusta hablar claramente a las personas y no tendré ningún vértigo en hablar con ellos. El tiempo nos dará o quitará la razón, pido tiempo para que se pueda plasmar lo que queremos", subrayó.

"soy un defensor del talento"

El de Haro se declaró "un defensor del talento", pero al que no le gusta "coartar las virtudes del futbolista". "Oiremos hablar mucho de la palabra 'equipo'. Tuvimos la fortuna de contar con una fábrica de talento casi inagotable. Confío mucho en el presente y el futuro de esta selección. El techo es ser campeones de todo, llegar a lo más alto", manifestó, remarcando que en esa libertad incluye a los porteros. "Uno con facilidad para iniciar el juego nos viene muy bien", declaró.

"He trabajado siempre con cierta limitación de edad y ahora puedo elegir a cualquiera que esté en condiciones. Estoy convencido del talento que hay en España, pero soy un gran fan de los futbolistas veteranos que tanto nos han dado. No vamos a estar pendientes del DNI, queremos rendimiento", prosiguió al respecto.

Así, espera contar con alguien como Sergio Busquets, del que piensa que es "historia viva hablando en presente y futuro porque todavía tiene muchas cosas que dar", y también replicó que está abierta a todas las opciones al ser cuestionado en varias ocasiones por la vuelta de Sergio Ramos.

"Para venir aquí hay que tener talento y ofrecer rendimiento. Esto no tiene nada que ver con un club y en ese planteamiento tendremos que ver a los que en ese momento estén mejor", recalcó el riojano, cuya "preocupación" ahora es ponerse "al día" y que quiere "ir partido a partido". "Los partidos ante Noruega y Escocia es a corto plazo los que más nos preocupan", advirtió.

"quiero recuperar el espíritu de 2010"

Igualmente, quiere conectar con la afición. "No quiero 48 millones de entrenadores, quiero que haya 48 millones de jugadores que se pongan la camiseta y nos sintamos un equipo. En España somos muy fieles a la selección, pero quiero recuperar ese espíritu de 2010 y ese sentido de pertenencia. Que los aficionados se dejen la piel por este equipo y esta camiseta", deseó.

Luis de la Fuente contará con un cuerpo técnico integrado por Pablo Amo, como segundo entrenador; Juanjo González, técnico auxiliar; Carlos Cruz, preparador físico; Migue Ángel España, preparador de porteros; Pablo Peña como coordinador de análisis y el psicólogo Javier López Vallejo.

"El trabajo del psicólogo lo consideramos muy importante para esos momentos de máxima tensión y cuando necesiten descargarla los jugadores. Javier es además de psicólogo y un gran conocedor del fútbol en todos sus aspectos", explicó sobre una figura que también tuvo Luis Enrique con Joaquín Valdés.

