Luis de la Fuente: "El Real Madrid parece que está fundado para ganar la Champions"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha comentado este jueves que "el Real Madrid parece que está fundado para ganar" la Champions League, en alusión a la final que el próximo 1 de junio (21.00 horas) jugarán los merengues en el Estadio de Wembley (Inglaterra) contra el Borussia Dortmund, en busca de la 'Decimoquinta'.

"Ojalá gane esta competición. El Real Madrid parece que está fundado para ganar la Champions, las Copas de Europa en su momento y ahora Champions. Desde luego, después de ver las dos últimas eliminatorias, cuartos y semifinal, eso solo lo puede hacer el Real Madrid. Yo les veo muy bien, creo que tienen una confianza, una seguridad y con mucha experiencia. Pero en el fútbol, ya sé que resulta un tópico, puede pasar de todo", afirmó De la Fuente durante una entrevista con Movistar Plus+.

"Soy un gran admirador de Carlo Ancelotti porque me gusta cómo gestiona los grupos, cómo gestiona vestuarios tan complejos y siempre además con grandes resultados, grandísimos resultados, y me gusta el carácter que tiene", admitió en el repaso a la actualidad en España. "Pero tengo especial predilección por Míchel [Sánchez], con el que tengo una grandísima amistad, con el que tengo una buena relación. Míchel es un gran amigo mío, personal", dijo sobre el técnico del Girona FC.

También analizó los vaivenes en el banquillo del FC Barcelona. "Con Xavi tengo una relación personal buena, profesional también muy buena, pero no hemos hablado de estos temas. Y en cualquier caso, ni me compete. Es decir, me interesa porque me interesa que vaya lo mejor posible a la gente a la que aprecio y a los profesionales, a un buen profesional como es él", indicó al respecto de Xavi Hernández.

"Pero son cosas que, en el fútbol... ¿Te sorprenden a ti las cosas que pasan en el fútbol?", espetó De la Fuente al periodista Juanma Castañoa. "Entonces puede pasar de todo. Todos los clubes tienen lo suyo", añadió el entrenador de la 'Roja' sobre el futuro en el club culé.

En el Barça ha brillado poco este curso Pedri González, a causa de lesiones. "Yo soy un fan de Pedri, un valedor, que lo he demostrado desde que estuvo conmigo. Debutó conmigo cuando tenía 17 años en la sub-21, en Macedonia, y he apostado por él siempre que he tenido oportunidad", aseveró el seleccionador de la absoluta. "He mandado el mensaje de que coja la confianza necesaria para sentirse de nuevo futbolista, con la capacidad y el talento que tiene", agregó De la Fuente.

"Dicho esto, Pedri es el tipo de futbolista que no falla nunca. Es todo lo que estas virtudes que yo exijo las tiene. Y además, su talento es... Y nunca sabes dónde están las rachas, cuándo empiezas ni cuándo terminas. Porque esto es como los goleadores, hay futbolistas que llevan una racha mala y de repente un día hacen un partido bueno, brillante, y te sales disparado. Entonces hay futbolistas por los que merece la pena apostar y darles oportunidades", recalcó el entrenador riojano.

"Pero eso no quiere decir que tiene también una competencia muy grande", avisó de cara a su lista para la Eurocopa. "Como tenemos la suerte de contar en todas las posiciones, no sabemos qué va a pasar este fin de semana y cómo lo vamos a ver. Luego, evidentemente, si tuviera la suerte de estar en la lista, pues veremos si en esos días previos a dar la lista definitiva cómo le vemos. En la distancia corta es cuando normalmente uno tiene más certeza de la situación de una persona", dijo.

Otro nombre culé que analizó fue el de Fermín López: "Lo está haciendo muy bien y la verdad es que es un futbolista que nos ha sorprendido a todos en este corto plazo que ha tenido en el tiempo que lleva como profesional". "Nos está sorprendiendo a todos el gran rendimiento que está teniendo y sobre todo, lo que es más importante, es cómo está terminando la temporada", concluyó De la Fuente.

