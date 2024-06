Luis de la Fuente: "Georgia tiene potencial para sorprender a cualquier rival"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha avisado este sábado de que el combinado de Georgia "tiene potencial para sorprender a cualquier rival", en la víspera de que ambas selecciones se enfrenten en el Rhein Energie Stadion de Colonia durante los octavos de final de la Eurocopa masculina.

"Pongo en valor a Georgia porque ha ganado a Portugal y eso demuestra que tiene potencial para sorprender a cualquier rival. A un partido está abierto muchísimo y pueden pasar muchas cosas", advirtió De la Fuente en rueda de prensa desde el propio el Rhein Energie Stadion, no centrando sus elogios solamente en el extremo Khvicha Kvaratskhelia.

"Aquí todos los que estamos hemos visto cosas en el fútbol sorprendentes. Y no porque seamos nosotros más favoritos que Georgia, sino situaciones que seguramente nadie pensaba que se podían dar y se producen, y todavía creo que no hemos terminado de verlas", insistió el entreandor de la 'Roja' sobre mostrar cautela en esta fase de la EURO.

Ademá, abogó por "estar al mejor de nuestros niveles". "Queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando para tener posibilidades de ganarlo. Y ganarlo sobre todo pensando en que estamos muy ilusionados con esta competición. Pero desde luego desde el marco de respeto", comentó.

"No va a ser un partido fácil, todo lo contrario. Ellos han crecido mucho desde que nos enfrentamos en la fase de clasificación, han aprendido la lección y los jugadores van a estar muy motivados. No va a ser nada fácil y yo desde luego, por respeto siempre a los rivales, creo que es un partido que hay que hacerlo muy bien para poder tener opciones de ganar", aludió a los dos partidos del pasado año frente a Georgia.

Pese a todo, De la Fuente no dio pistas sobre su once titular. "Vamos a ver cómo están mañana todos los jugadores. Hoy estaban todos bien y cualquier cambio que se produzca insisto no es caprichoso, es siempre leyendo un plan de partido, un plan de juego conociendo a los rivales y conociendo también las sensaciones que nuestros jugadores nos han producido durante esta semana", argumentó al respecto.

"Cualquiera de los 26 jugadores está en perfectas condiciones y a mí me dan total y absoluta garantía, no tengo duda de ninguno de ellos y sé que todos están preparados para jugar mañana y competir al máximo nivel", agregó el entrenador riojano.

Luego contestó preguntas sobre Yamal. "De Lamine hablamos mucho en el día a día. Es un caso especial por su juventud, no por nada más. Nosotros le tratamos como un jugador más, pero evidentemente con sus peculiaridades porque es un crío de 16 años, en edad. Luego futbolísticamente demuestra una madurez impropia de su edad, pero está en formación y todos somos responsables de ese proceso; y no solo de formación futbolística, sino de formación como persona", apuntó.

De vuelta a cuestiones sobre Georgia, De la Fuente reiteró que "será "un partido totalmente diferente" a los de la fase clasificatoria de esta misma EURO. "Todos creo que hemos mejorado, Georgia lo ha demostrado y además su seleccionador decía que gracias a aquel partido están aquí", hizo referencia al 1-7 del 8 de septiembre de 2023 en Tiflis.

"Significa que ese proceso de aprendizaje que todos tenemos y de mejora ellos lo han tenido y nosotros también. Es un partido diferente, te juegas una clasificación, una eliminatoria. Aquí los errores se pagan, se penalizan mucho y hemos visto, para poner y respetar al rival que tenemos enfrente y ponerle en esa auténtica situación, que acaban de ganar 2-0 al Portugal y eso demuestra que es un equipo muy peligroso", repitió.

"Somos un equipo muy fuerte, muy comprometido, muy unido. Como a mí me gusta decir, ya sabéis, ahí empezamos a acuñar ese término de familia. Porque vivimos momentos muy emocionantes y emotivos por diferentes situaciones que tuvimos que vivir en aquel desplazamiento y de ahí salimos mucho más fuertes. Y luego fue el debut si no me equivoco de Lamine, un día muy bonito para él, para todos nosotros", recordó.

"Pero siendo conscientes de que esto no acaba más que empezar, mira si le queda recorrido todavía a Lamine...", reflexionó De la Fuente. "Y lo que deseamos es seguir disfrutándolo durante muchísimos años con nosotros", apostilló el seleccionador de España antes de enumerar las virtudes del conjunto caucásico.

"Son rápidos en transiciones, en contraataques, rapidísimos. Hemos visto que han conseguido ya diferentes goles, no solo en esta Eurocopa, sino también en los partidos de clasificación y destacan por eso especialmente. Máxima atención, vigilancias, marcajes muy cercanos y sobre todo el tema de vigilancias", afirmó al respecto.

"Si supuestamente se produce la circunstancia de que nosotros tenemos más el balón que ellos, evidentemente son clave las vigilancias. Hay que estar muy atentos para que no nos sorprendan esas situaciones porque son muy rápidos, lo tienen muy bien trabajado y creo que es una de sus principales virtudes, aunque luego tienen otras. En balón parado también son jugadores muy grandes, de una gran envergadura, que dominan esa faceta también. Yo creo que hay que estar pendiente de todos los detalles del juego, que no se nos escape ninguno", aseguró De la Fuente.

"Yo conozco muy bien el fútbol de Georgia porque ya desde el 2015 conozco diferentes generaciones de futbolistas georgianos con las que nos hemos tenido que enfrentar en diferentes selecciones y he visto el crecimiento del fútbol georgiano. Es una clara apuesta por el futbolista nacional y donde se ve que hay ya futbolistas georgianos jugando en diferentes países europeos. Creo que ha mejorado muchísimo y tiene ya un nivel importante y Sagnol me parece un grandísimo seleccionador, está haciendo un trabajo impresionante en la selección de Georgia y tiene además muchísima experiencia también en el mundo del fútbol", alabó.

"En principio, nosotros tenemos que seguir fortaleciendo nuestras fortalezas. En lo que somos fuertes, pues hay que seguir trabajando, creciendo y mejorando. En nuestra fase ofensiva, creo que somos muy versátiles, tenemos diferentes registros y creo que hay que seguir de la misma manera. Entre otras cosas porque nuestros futbolistas demandan ese estilo porque tienen esas habilidades", añadió en su discurso.

"Y en el plano defensivo, evidentemente, pues tendremos que tener mucho cuidado también con las fortalezas del rival. No quiere decir que vayamos a condicionar nuestro estilo para adaptarnos, simplemente habrá que estar muy atentos a esas situaciones, conociendo que es un equipo muy peligroso en esa faceta. Es lo que tratamos de inculcar a los jugadores y en lo que creo que estamos convencidos", aseveró.

"Es verdad que en el momento que ya empiezan a conocerte un poco los rivales pues empiezan a hacer planteamientos defensivos para minimizar tu potencial ofensivo. Pero bueno, nosotros confiamos en nuestra capacidad para seguir creciendo y en el talento que tenemos individual para sorprender a los rivales porque creo que todavía, vuelvo a decir una y otra vez, mucho margen de mejora y que no se ha visto todavía la mejor versión de ninguno de nuestros futbolistas", concluyó De la Fuente.

Europa Press