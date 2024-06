Luis de la Fuente: "Jugarán los mejores, queremos ganar todos los partidos"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha asegurado que este lunes ante Albania, en el cierre de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, jugarán "los mejores" a pesar de que ya estén matemáticamente clasificados para octavos de final, y ha advertido de que "todavía no se ha visto el potencial" de muchas selecciones.

"Nos jugamos muchísimo, nos jugamos mucho prestigio, mucho reconocimiento, seguir mejorando, y vamos a plantear el partido como hemos planteado todos los anteriores, como si fuera el último. Creo que es la mejor manera de acometer cualquier tipo de encuentro. Van a participar los que consideramos que son los mejores jugadores para este encuentro, que son los que te tienen que ayudar a ganar, pensando exclusivamente en ganar, porque queremos ganar todos los partidos", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que alineará a los jugadores que crea conveniente, sin pensar en posibles lesiones. "Lo peor es una lesión de futbolista, pero en este caso nosotros pensamos en alinear mañana a los mejores jugadores que estén en el plan de juego de este partido. Seguramente el análisis a posteriori será 'pues ha descansado fulanito o menganito'. Esta es una competición de siete partidos, si Dios quiere, y queremos que jueguen los jugadores que estén mejor, sin pensar en que haya sanciones o en que haya lesiones", indicó.

Tampoco piensa en probar a jugadores de otras posiciones como centrales. "Solo hemos tenido el inconveniente de Nacho, los demás están en perfectas condiciones. Doblamos casi todas las demarcaciones y habíamos incorporado a algunos jugadores que eran más versátiles también, que tenían otras posibilidades de ocupar diferentes demarcaciones. Creo que ese puesto lo tenemos muy bien cubierto, primero con los jugadores específicos. No soy de inventos, en emergencias sí, pero si puedo, utilizamos siempre los jugadores específicos para cada puesto", expresó.

"Nosotros tenemos que mejorar en todo, esa es la parte más negativa. Hay que mejorar, seguir mejorando, es una máxima que nos ponemos en el día a día. La buena noticia es que hay un margen de mejora enorme, eso es lo que nos hace ser también muy optimistas", añadió.

Por otra parte, agradeció las palabras del seleccionador de Albania, Silvinho, que aseguró que España podría ganar con su equipo B. "Siempre se agradece que hablen bien de uno, a todos nos gusta. Pero nosotros tenemos los pies en el suelo. Albania me parece una gran selección y sabemos que mañana va a ser un partido muy complicado. Haremos los cambios que veamos oportunos para tener el mejor equipo, el más competitivo para este partido", afirmó.

"Todavía no se ha visto la cara real de algunas selecciones y el potencial que tienen. Algunas se han puesto enseguida a un ritmo de competitivo importante, pero hay otras selecciones, que son de las que todos nos gusta llamar favoritas o candidatas, que todavía no han puesto en marcha la maquinaria. A partir de octavos empezaremos a ver el verdadero potencial de todas", continuó.

También rechazó comparaciones con la España de 2008. "Todavía tenemos mucho margen de mejora, pero con la sensación de que algo bien se está haciendo; vamos cumpliendo etapas y cumpliendo objetivos. Nosotros lo que queremos es ser siempre un equipo competitivo que esté preparado para ganar al rival y ser capaz de interpretar los diferentes escenarios que se plantean en un partido. Como tenemos futbolistas de muchos registros diferentes que nos permiten jugar de diferentes maneras, eso es lo que nos da más versatilidad y además ser más imprevisibles de cara a los planteamientos defensivos de los rivales. Pero todavía nos queda mucho para llegar al nivel de aquella selección que fue campeona de Europa. Tenemos un gran optimismo y confianza en este grupo", subrayó.

El preparador riojano también aseguró que hacer comparaciones de Lamine Yamal con otros jugadores "es un error". "Han citado a Leo Messi, y creo que lo más conveniente para él es la prudencia, la humildad y que siga trabajando de la manera que lo está haciendo. Lo más importante es ser buena persona, es joven y tiene toda la vida para seguir mejorando. Debe mantener un equilibrio, ni pensar que es el mejor ni cuando no le salgan las cosas que no es tan bueno. Le queda todavía muchísimo de formación, tiene 16 años", expuso.

"Es de ese tipo de futbolista que te sorprende cada día porque tiene un crecimiento que no es natural, es de esos que los jugadores son un poco especiales, pero lo que le hace más grande es su normalidad, su humanidad, su humildad, y entender que está en proceso formativo. Tiene un talento especial. Lo cuidamos mucho, pero también haciéndole ver las ventajas e inconvenientes que tiene esta situación. Cuando coges la cresta de la ola, todo el mundo va a estar subido en la misma tabla, pero cuando te caes de la tabla, a ver quién te echa una mano para sacarte del agua. Nosotros no le vamos a fallar y vamos a estar incondicionalmente apoyándole y ayudándole a que siga creciendo", prosiguió.

Sobre el futuro incierto de algunos de sus futbolistas, se mostró muy tranquilo. "Los conozco muy bien, son unos grandísimos profesionales, no demuestran más que concentración, cohesión e implicación con la selección española. Están total y absolutamente volcados y con un claro objetivo todos de trabajar en común para conseguir algo importante. Dentro de la concentración sólo se transmite el sentimiento de la selección, y como sé que lo buenas personas que son y que son muy buenos profesionales, no tengáis duda de que sólo van a pensar, mientras estén aquí, en selección, selección y selección", declaró.

En otro orden de cosas, restó importancia al hecho de que España sea la selección con más regates acertados en el torneo. "Hacer regates en el centro del campo sumará en esas estadísticas, pero no son prácticos. Queremos que nuestros regates sean cerca del área rival y que sean favorables en número. Lo que queremos es siempre ser prácticos. Nosotros siempre intentamos ser dominadores de la situación del juego, esa situación se domina normalmente con la posesión, pero tenemos esos otros registros que tenemos en otras situaciones que son muy verticales", apuntó.

Por último, De la Fuente aseguró que no les afecta la petición de inhabilitación de seis años para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha. "Tenemos un escudo y una piel así de gorda, y pensamos solo en fútbol. Todo lo que sucede fuera de nuestro ambiente, de nuestra burbuja, no podemos controlarlo y no nos afecta para nada. Hago referencia a la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, representar a un país, como para estar pendiente de otras cosas que no sea lo futbolístico. No podemos permitirnos ese lujo ahora mismo", concluyó.

Europa Press