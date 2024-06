Luis de la Fuente: "Pelear por algo importante te demanda dar lo mejor de lo mejor"

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, reiteró que mantienen "los pies en el suelo" pese al prometedor inicio que han tenido en la Eurocopa de Alemania, donde han pasado a octavos de final con pleno de puntos y sin encajar un gol, y dejó claro que los propios jugadores son los que más exigencia se ponen porque saben que "pelear por algo importante te demanda dar lo mejor de lo mejor".

"La ilusión es libre, pero siempre con los pies en el suelo, es un buen motor para generar otros sentimientos positivos y ganas de conseguir algo importante. No garantiza nada, nosotros sabemos que esto es muy difícil, que todos los partidos son de una igualdad tremenda", explicó De la Fuente en rueda de prensa tras la victoria ante Albania.

El riojano advirtió que el pleno de puntos "tiene muchísimo mérito" y de hacerlo con "portería cero". "Me han transmitido algunos compañeros que es la primera vez que sucede una fase de clasificación en la historia en Europeos y Mundiales, y hay que darle esa importancia, pero siempre desde la calma y la tranquilidad de que cada partido es diferente", subrayó.

"Esto no compromete a nada. Celebramos que la gente valore el trabajo y reconozca el talento de esta generación de futbolistas, sobre todo estos futbolistas, pero insisto, no garantiza nada, seguimos teniendo los pies en el suelo porque también sabemos que cada partido es muy difícil, que los próximos rivales van a ser exigentes, que aquí estamos las mejores que daremos y a lo de ser favorito realmente no le doy más importancia que el valor que se da a un equipo", prosiguió el de Haro.

Este insistió en pedir "prudencia". "Ya sabemos cómo nos las gastamos en España, que pasamos un día de estar arriba y al día siguiente no vales nada, pues prudencia para esas valoraciones y sobre todo reconocimiento a un grupo de futbolistas que están haciendo, creo, el mejor trabajo posible desde el convencimiento y sobre todo generando ilusión, que es muy importante", remarcó.

De la Fuente consideró que este partido ante Albania se mantuvo "un poco el plan de juego" del combinado nacional y que se había desarrollado como habían "previsto". "Creo que hemos jugado un buen primer tiempo y en el segundo se nos ha ido el control de las manos. Pero hay aspectos positivos en los que hemos tenido que trabajar mucho como transiciones o repliegues, y creo que el equipo demuestra su actitud y generosidad", puntualizó.

"El margen de mejora sigo pensando que es lo mismo, es que la relación de futbolistas que tenemos es excepcional y que pueden dar todavía mucho más de sí. Ellos son los primeros en exigirse, creo que en todo porque el pelear por conseguir algo importante te demanda dar lo mejor de lo mejor, aquí no valen medias tintas y en octavos, independientemente del rival que tengamos, nos va a exigir más y en cuartos más y así sucesivamente", añadió.

De la Fuente recordó que el haber dejado la portería a cero en este grupo "es trabajo de un colectivo y de un grupo de jugadores comprometidos". "Lo que determina un gran equipo es el equilibrio y creo que lo tenemos. Me quedo con esa lectura de equipo y de grupo, de entender el partido", comentó.

"A mí el equipo me ha parecido que ha realizado una fase muy buena y creo que los partidos tanto de Croacia como de Italia fueron de un nivel muy alto. En esa fase ofensiva creo que estamos muy brillantes y en la defensiva los números dicen que somos también muy solventes", añadió el seleccionador.

No le preocupa la aparente falta de contundencia ofensiva

El riojano no tiene preocupaciones por la falta de gol tras la contundencia mostrada en el estreno ante Croacia. "No me preocupa eso porque este es un equipo que demuestra que cuando tiene posibilidad de hacer gol lo hace y hemos generado ocasiones que es lo más importante. Estoy totalmente seguro de que el camino que estamos siguiendo es el adecuado y vuelvo a insistir en ese margen de mejora que tenemos que hará que en el próximo partido estaremos mucho mejor todos", manifestó.

Sobre el cruce y el hecho de no saber todavía el rival, el técnico no esconde que "alguna noche" le tocará a él y su 'staff' "casi estar en vela porque ahora habrá que estudiar a más rivales y tener todo previsto para cuando verdaderamente se determine quién es el que corresponde".

"Hay que esperar hasta el miércoles seguramente, no queda otra, pero en cualquier caso estaremos mentalizados y preparados para que nos toque ir con todo para superar esa eliminatoria", apuntó.

En cuanto al reparto de minutos, celebró que han conseguido que todos los jugadores salvo Alex Remiro hayan jugado "ya en esta competición" y que metió durante al partido a titulares como Robin Le Normand, Álvaro Morata y Lamine Yamal se han debido "a la lectura" del partido y que tenían "previsto" que el central de la Real Sociedad y Aymeric Laporte jugaran "medio tiempo cada uno".

Finalmente, a nivel individual fue preguntado por Lamine Yamal y Dani Olmo. Del extremo, opinó que los rivales han cambiado su "actitud" hacia él porque ya es "muy conocido y reconocido en el mundo internacional" y a los defensas les "genera inquietud porque es muy bueno", una muestra de que no se equivocaron al seleccionarle. "Sabíamos que también era un partido que le iba a exigir mucho y le hemos dicho que intentara no buscar acciones muy individuales porque se podían endurecer las situaciones", confesó

"Dani Olmo me parece un futbolista de un nivel superior y le tengo un valor 'top', pero esto es un equipo y ellos asumen perfectamente el rol que en cada momento determinado tienen que ocupar. Dani es un jugador de equipo, de selección, muy talentoso, pero que destaca el bien general antes que el particular. Que en cada partido tengamos la posibilidad de dar solución a situaciones de juego con más futbolistas es muy bueno", admitió.

Europa Press