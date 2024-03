El seleccionador nacional, centrado en "jugar bien" tras el "desagradable" momento de la RFEF

"Cubarsí va a jugar en estos dos partidos"

MADRID, 21 Mar. 2024 (Europa Press) -

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, lamentó la "imagen" que está dejando la investigación de la Guardia Civil sobre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y confió en que la selección estará "centrada" en "dar buenas noticias al fútbol español", con buenas actuaciones pensando en la Eurocopa.

"No nos enteramos, estábamos centrados en nuestro trabajo. No va a influir en nada, porque tenemos una gran responsabilidad, en el desarrollo de nuestro trabajo. Pero sí he de decir que no vivimos ajenos a la realidad, sólo pedimos que los organismos competentes investiguen y depuren responsabilidades si las hubiera, y nosotros centrarnos en lo nuestro que es el fútbol", dijo este jueves.

El técnico compareció en rueda de prensa antes del duelo contra Colombia en Wembley, Londres, después de que el miércoles, la Guardia Civil realizara detenciones en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, con el equipo entrenándose a escasos metros. "Queremos dar buenas noticias al fútbol español, a los aficionados, a nuestro país, y eso nos exige estar centrados y trabajar para que eso se produzca. Hacer buenos partidos, jugar bien, dar buena imagen y poner el nombre de España y de la RFEF en el lugar que le corresponde", afirmó.

"Nadie se espera eso, no es agradable, es una sensación de tristeza en cuanto a la imagen que se da. Sólo podemos esperar y se depuren responsabilidades como ha dicho la RFEF. Yo quiero hablar de fútbol, preguntadme de eso por favor. Uno se acostumbra a todo, no es agradable tener que hablar de esto, yo disfruto hablando de fútbol. Entiendo la crítica si es de fútbol, en otros escenarios me siento incómodo. Me toca por mi puesto y lo acepto, pero me gusta hablar de fútbol, y dar buenas noticias a todo un país que nos sigue con ilusión fantástica", añadió.

Por otro lado, en lo deportivo, antes del primero de los amistoso de esta convocatoria, contra Brasil el siguiente en el Santiago Bernabéu el martes, De la Fuente fue preguntado por un Pau Cubarsí que apunta a un estreno histórico con la absoluta. "Hemos traído a 26 y nuestra idea es que jueguen todos, pero no como un regalo, para dar oportunidades y tener más opciones, y proteger la salud de todos, que nadie juegue más de lo que tenemos idea. No sé si será mañana pero seguro en estos dos partidos va a jugar", comentó.

"Ir creciendo, seguir dando pasos. Estos dos partidos tienen que servir, después de cuatro meses, para recuperar sensaciones y seguir creciendo. Mentiría si dijera que no pensamos en más de estos dos partidos, sabemos dónde vamos a tener el foco verdadero, que será en junio en la Eurocopa, pero queremos llegar convencidos de que vamos a ser uno de los equipos que va a pelear por lo máximo, queremos estar a la altura. Vamos a ser candidatos a luchar hasta el final por algo importante", confesó.

"Si algo tiene bueno es que es un jugador con personalidad de veterano, le pedimos que disfrute de este momento que puede ser histórico y que sea él mismo. Un compañero le dijo, 'te has dado cuenta que es tu primer entrenamiento con 17 años y no fallaste ni un pase', los compañeros confían mucho en él a pesar de su edad", añadió sobre el joven Cubarsí, defensa del FC Barcelona.

Por otro lado, el técnico de 'La Roja' avisó del momento que atraviesa Colombia. "Colombia lleva dos años invicto, con su seleccionador lleva 17 partidos invicto, es una potencia. Un equipo con grandes futbolistas. Es una selección muy potente en un momento de crecimiento y mucha confianza. Va a ser un partido interesante, dos estilos diferentes", comentó.

Además, De la Fuente recordó que, para él, "Gavi es insustituible", "en lo personal y en lo futbolístico", y eligió la Liga española por delante de la Premier. "La Liga española es superior, con tres equipos en cuartos de final de la Champions. La Premier también tiene un nivel altísimo, pero nuestra competición tiene un nivel top, al máximo del que pueda haber en el mundo", zanjó.