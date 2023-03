Luis de la Fuente: "Si Sergio Ramos no está en la lista será que confío más en estos 26 jugadores"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, aseguró este viernes que si Sergio Ramos no estaba en su primera lista se debía a que confía "más" en los que ha elegido y dejó claro que no tiene "la costumbre de airear conversaciones privadas" como la que mantuvo con el de Camas, que ha sido "quién se despide" del combinado nacional.

"No vamos a hablar de jugadores que no están, pero voy a contestar para dejar zanjado el tema. A Sergio le transmito toda mi admiración y mi reconocimiento a alguien tan importante en nuestra historia, pero fue una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas", aseveró De la Fuente en rueda de prensa en relación al comunicado que publicó el jugador del PSG diciendo que De la Fuente no iba a contar con él aunque tuviese un gran nivel.

El riojano, que no pudo evitar las continuas preguntas sobre el comunicado del andaluz renunciando a la 'Roja', recordó que hay "un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo e ideas nuevas y que apuesta por un grupo que es el que es". "Les quiero transmitir seguridad y confianza desde el primer momento", subrayó.

Además, confirmó que con el de Camas "no fue una llamada, fue una videollamada". "Nos dijimos lo que nos teníamos que decir, con nuestros puntos de vista. Respecto a su carta no tengo nada que decir, todo el mundo la ha visto", intentó zanjar. "Hablé con él lo que tenía que hablar, pero Noruega es lo único que me preocupa", apuntó.

"Si no está en esta lista, será que confío más en estos 26 jugadores", recalcó De la Fuente, que advirtió que él "nunca" ha hablado sobre la "edad" para ser convocado y que era el "máximo responsable" de esta decisión. "Quien se despide de la selección es Sergio Ramos. Creo que España está más interesada en conocer a estos 26 excepcionales jugadores, intentemos centrarnos en ellos", afirmó.

Europa Press