Luis Díaz conduce al Bayern a un nuevo triunfo en ausencia de Kane

Sin Harry Kane, la estrella fue Luis Díaz: el atacante colombiano guió al Bayern Munich a una nueva victoria, esta vez como local por 4-1 ante el Borussia Mönchengladbach, este viernes en la 25ª jornada de la Bundesliga

El atacante colombiano fue decisivo en la primera parte para encarrilar la victoria, con un gol y una asistencia, para alegría de un Bayern que se distancia provisionalmente con 14 puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund

Marcó primero en el minuto 33, para recompensar la insistencia de su equipo en la primera parte: díaz anotó con un remate con la diestra en el área, a pase de Leon Goretzka

En el descuento de la primera parte (45+1'), el colombiano conectó en el área con Konrad Laimer, que fusiló por alto para poner el segundo de los muniqueses y dejar el partido muy encarrilado de cara a la segunda mitad

En ella, el equipo visitante quedó todavía más herido cuando Rocco Reitz fue expulsado en el 55'

Con once contra diez, el Bayern terminó su goleada con un penal transformado en el 57' gracias a Jamal Musiala y un último gol del senegalés Nicolas Jackson (79')

Con todo decidido, el Mönchengladbach maquilló su derrota con el tanto del honor, obra de Wael Mohya en el minuto 89

- Catorce goles -

Con su tanto, Luis Díaz suma ya 14 tantos y alcanza a Deniz Undav (Stuttgart) en el segundo puesto de la tabla de máximos anotadores de la liga alemana, todavía a años luz del líder destacadísimo, Harry Kane (30), la otra figura ofensiva del Bayern

El artillero inglés era el gran ausente del partido de este viernes por un golpe en un gemelo, que hizo que su entrenador Vincent Kompany decidiera reservarle de cara al partido del martes en Bérgamo ante el Atalanta en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones europea

Esa baja frenó por ahora a Kane en su intento de seguir avanzando hacia el récord de goles en una misma Bundesliga, que está fijado en 41 desde la campaña 2020-2021 por el polaco Robert Lewandowski (entonces en el Bayern, ahora en el Barcelona)

Al ex del Tottenham, que está a 11 dianas de esa plusmarca, le quedarán nueve jornadas para conseguirlo

- Presión para el Dortmund -

Más allá de consideraciones individuales, el Bayern dio otro paso más hacia el que sería su 35º título, algo que nadie parece poner en duda desde que el pasado fin de semana ganó el Klassiker ante el Borussia Dortmund, su principal perseguidor

Con la victoria del viernes, el Bayern, que encadena un quinto triunfo consecutivo en su liga, amplía a 14 puntos su ventaja sobre el Dortmund, que visita el sábado al Colonia (13º)

El Gladbach se queda duodécimo, sin poder alejarse de los puestos de descenso, en una segunda mitad de la tabla con diferencias muy pequeñas y donde nadie parece estar a cubierto