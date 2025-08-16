LA NACION

Luis Díaz marca en su debut con el Bayern Munich que gana la Supercopa de Alemania

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Luis Díaz marca en su debut con el Bayern Munich que gana la Supercopa de Alemania
Luis Díaz marca en su debut con el Bayern Munich que gana la Supercopa de AlemaniaCarmen Jaspersen - DPA

BERLÍN (AP) — Wolfsburgo goleó el sábado 9-0 al SV Hemelingen, de quinta división alemana, en la primera ronda de la Copa de Alemania, y otros equipos de la Bundesliga también disfrutaron de grandes victorias sobre rivales de ligas inferiores.

El Leipzig, dos veces campeón, remontó dos veces para vencer 4-2 al SV Sandhausen de cuarta división. Los recién llegados Ezechiel Banzuzi y Yan Diomande anotaron.

Heidenheim superó 5-0 al Bahlinger SC, de cuarta división, que jugó con diez hombres. Mientras que Hoffenheim ganó 4-0 al Hansa Rostock, de tercera división.

El Hamburger SV, que aseguró su regreso a la Bundesliga la temporada pasada, sobrevivió a un susto de visita ante el Pirmasens de quinta división. El Hamburger empató cerca del final para enviar el partido a tiempo extra, donde Ransford-Yeboah Königsdörffer anotó de cabeza el gol de la victoria para el 2-1.

Königsdörffer solo estaba jugando para Hamburgo porque una propuesta de traslado a Niza a principios de agosto se frustró después de su chequeo médico con el equipo francés.

Bochum también necesitó un gol tardío para igualar antes de imponerse 3-1 al Dynamo Berlín, que terminó con nueve hombres.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

LA NACION
Más leídas
  1. En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks, por el Rugby Championship 2025
    1

    En qué canal pasan los Pumas vs. All Blacks por el Rugby Championship 2025 hoy

  2. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas
    2

    Córdoba. Sin listas oficializadas, hay más incógnitas en LLA que en Provincias Unidas

  3. Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie
    3

    Cuatrocientos años de historia para una estancia que todavía se mantiene en pie

  4. La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse
    4

    La playa que atrapa a los argentinos, a la que cuesta llegar y de la que cuesta irse

Cargando banners ...