Luis Díaz salva al Bayern en el descuento y refuerza su liderato

Con una destacada actuación del delantero colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, el Bayern de Múnich derrotó por 3-1 al St Pauli este sábado y suma tres puntos que le afianzan al frente de la clasificación de la Bundesliga.

El Bayern suma 34 puntos después de 12 jornadas y conserva un margen cómodo de ocho puntos respecto al segundo, el RB Leipzig, que el viernes empató a cero en su visita al Borussia Mönchengladbach (11º).

A nueve puntos de los muniqueses sigue el Borussia Dortmund, que se puso tercero tras ganar 2-1 en su visita al Bayer Leverkusen, que cae al cuarto lugar y se ve descolgado a once puntos del primero.

El Bayern de Múnich se está acostumbrando a ir por detrás en el marcador (el de este sábado fue el cuarto partido consecutivo que comenzó perdiendo) y no siempre puede remontar como hizo contra el Friburgo, en la última jornada de la Bundesliga, cuando goleó 6-2 pese a haber ido con dos goles de desventaja.

Contra el Unión Berlín no pasó del empate a dos goles y ante el Arsenal, seguramente en el partido más duro que ha tenido hasta ahora en la temporada, sufrió el martes la primera derrota bávara en 18 partidos disputados entre todas las competiciones.

Remontada agónica

El St Pauli se adelantó al poco de comenzar el partido, con un balón robado en la zona de creación bávara y el delantero francés Andreas Hountondji engañó en el mano a mano a Manuel Neuer para abrir el marcador (6').

Tras dos remates al palo, el Bayern encontró premio a su dominio con el empate, marcado por el francés Raphael Guerreiro, aprovechando la asistencia de Luis Díaz.

Y tras otro remate de Harry Kane escupido por la madera (81') y cuando el Bayern parecía que se iba a dejar dos nuevos puntos, apareció el colombiano para dar la victoria a su equipo en el descuento con un tanto de cabeza (90+3').

Lucho suma ya 11 goles y cinco asistencias desde que al término de la pasada temporada cambió Anfield por el Allianz Arena de Múnich.

Con los jugadores del St Pauli buscando el empate a la desesperada, el Bayern aún tuvo tiempo de hacer el tercero (minuto 90+6') en una rápida contra, obra del senegalés Nicolas Jackson, quien apenas llevaba diez minutos en el césped.

Anselmino guía al Dortmund

En el último partido del sábado, el Borussia Dortmund fue más efectivo en el duelo como visitante ante el Bayer Leverkusen (2-1), haciendo valer los tantos del argentino Aarón Anselmino (41') y Karim Adeyemi (65').

Arrebató así el tercer lugar al Leverkusen, que solo pudo marcar en la recta final, con un gol de Christian Kofane en el 83.

Ambas formaciones vuelven a verse las caras el martes, esa vez en el campo del Borussia Dortmund, en los octavos de final de la Copa de Alemania.

Por su parte, el Hoffenheim había confirmado unas horas antes su buen inicio de temporada al dominar 3-0 al Augsburgo (13º). Con 23 puntos, es quinto en la clasificación.

El domingo, el Stuttgart (6º, 22 puntos) y el Eintracht Fráncfort (7º, 20) se miden respectivamente al Hamburgo (14º) y al Wolfsburgo (15º), dos formaciones de la parte baja.

