Luis Díaz salva al Bayern y amplía su ventaja como líder de la Bundesliga

Con una destacada actuación del delantero colombiano Luis Díaz, autor de un gol y una asistencia, el Bayern de Múnich derrotó por 3-1 al St Pauli este sábado y suma tres puntos que le afianzan al frente de la clasificación de la Bundesliga.

El Bayern suma 34 puntos en 12 jornadas, doce más que el Leipzig (2º), que el viernes empató sin goles en su visita al Borussia Mönchengladbach.

Bayer Leverkusen, tercero con 23 puntos, y Borussia Dortmund, que era cuarto antes de iniciarse la jornada con 22 unidades y que ahora es provisionalmente quinto, se enfrentan en el último partido del sábado con el objetivo de no ceder más terreno frente al Bayern.

El equipo bávaro se está acostumbrando a ir por detrás en el marcador (el de este sábado fue el cuarto partido consecutivo que comenzó perdiendo) y no siempre puede remontar como hizo contra el Friburgo, en la última jornada de la Bundesliga, cuando goleó 6-2 pese a haber ido con dos goles de desventaja.

Contra el Unión Berlín no pasó del empate a dos goles y ante el Arsenal, seguramente en el partido más duro que ha tenido hasta ahora en la temporada, sufrió el martes la primera derrota bávara en 18 partidos disputados entre todas las competiciones.

El St Pauli se adelantó al poco de comenzar el partido, con un balón robado en la zona de creación bávara y el delantero francés Andreas Hountondji engañó en el mano a mano a Manuel Neuer para abrir el marcador (6').

Tras dos remates al palo, el Bayern encontró premio a su dominio con el empate, marcado por el francés Raphael Guerreiro, aprovechando la asistencia de Luis Díaz.

Y tras otro remate de Harry Kane escupido por la madera (81') y cuando el Bayern parecía que se iba a dejar dos nuevos puntos, apareció el colombiano para dar la victoria a su equipo en el descuento con un tanto de cabeza (90+3').

Lucho suma ya 11 goles y cinco asistencias desde que al término de la pasada temporada cambió Anfield por el Allianz Arena de Múnich.

Con los jugadores del St Pauli buscando el empate a la desesperada, el Bayern aún tuvo tiempo de hacer el tercero (minuto 90+6') en una rápida contra, obra del senegalés Nicolas Jackson, quien apenas llevaba diez minutos en el césped.

El Hoffenheim se aupó a la cuarta plaza, empatado con el Leverkusen, tras ganar 3-0 al Augsburgo, mientras que el Heidenheim abandona la última plaza tras llevarse los tres puntos en su visita al Unión Berlín.

