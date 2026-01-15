Luis Enrique, abierto a usar el 'sin-bin' del rugby para faltas en el fútbol

PARÍS (AP) — Luis Enrique hizo un guiño a que el fútbol tenga un sistema similar al “sin-bin” (banco de expulsados) del rugby, donde los jugadores son retirados temporalmente de un partido por cometer faltas.

Las "sin-bins" se utilizan en los partidos de rugby cuando un jugador comete una acción sucia y es retirado por diez minutos. No existe tal sistema en el fútbol, ya que los jugadores son amonestados con una tarjeta amarilla o expulsados permanentemente tras recibir una tarjeta roja.

El técnico del Paris Saint-Germain fue consultado el jueves en una conferencia de prensa si aprobaría una llamada tarjeta "naranja", que retiraría a un jugador por 20 minutos.

"Debemos seguir buscando cosas como esta", afirmó antes del partido de la Ligue 1 contra el Lille el viernes. "Es importante seguir evolucionando como deporte. Siempre que haya posibilidades de mejorar, de encontrar un fútbol más ofensivo (que sea) más atractivo para los aficionados."

Otra forma de mejorar el juego ofensivo sería tener más espacio en el campo.

"Recuerdo que (el ex presidente de la UEFA Michel) Platini dijo hace años que se jugara con 10 jugadores en lugar de 11", señaló Luis Enrique. “Estas son cosas para analizar, (para ver) cuál es el impacto en nuestro deporte. Pero siempre estoy abierto a encontrar cosas nuevas”.

El vigente campeón PSG se encuentra un punto detrás del sorprendente líder Lens al inicio de los partidos de este fin de semana.

