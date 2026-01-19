Luis Enrique celebra el nivel de Dembélé y confiesa "contradicción" en Champions

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, celebró este lunes el nivel de Ousmane Dembélé de cara al partido copero del martes contra el Sporting de Lisboa, que provoca un "espíritu de contradicción" en el timonel del vigente campeón de Europa.

A falta de dos juegos para el final de la liguilla, el PSG marcha en la tercera casilla con 13 puntos en seis partidos, por detrás del líder Arsenal (18) y el Bayern de Múnich (15).

De vencer en su visita al Sporting de Lisboa (14°, 10 puntos) prácticamente aseguraría el pase directo a la ronda de los 16 mejores como uno de los primeros ocho clasificados.

"Para ser honesto, es importante para la confianza del equipo ganar mañana, sumar los tres puntos, pero no estoy seguro de que clasificarse entre los ocho primeros sea lo mejor", dijo el entrenador español en rueda de prensa en Lisboa.

"No jugaríamos la repesca, cuando ya también van a faltar los cuatro partidos de la Copa de Francia (de la que el PSG fue eliminado la semana pasada). Pero, por supuesto, el objetivo es clasificarse. ¡Sí, tengo espíritu de contradicción!", agregó.

Eliminado de la copa nacional y por detrás del Lens en la Ligue 1, la temporada de Les Parisiens dista del curso pasado, en el que ganaron casi todo.

Para Luis Enrique, la diferencia de niveles mostrados por su equipo entre los torneos domésticos y la Champions tiene que ver con la necesidad de "elevar el nivel colectivo" en la cita europea.

"Entiendo que al equipo le guste jugar este tipo de partidos. (...) Sabemos lo difícil que es ganar en la Liga de Campeones", sostuvo.

Para seguir avanzando en la defensa del cetro en Europa, Luis Enrique cuenta con que su Balón de Oro, Ousmane Dembélé, dé ejemplo al ejercer presión dentro del campo frente al cuadro portugués.

"¡Como hizo el año pasado! Ousmane es un líder en el césped, en el terreno de juego. Es bonito ver a un jugador con una calidad individual así que, además, tenga el carácter para presionar y mostrar a su equipo que está dispuesto a presionar a los centrales y al portero", explicó.

"Si el líder muestra eso, me alegra volver a verle a ese nivel", apuntó.

Para el choque contra el Sporting, el PSG perderá por "un pequeño problema" físico al mediocampista portugués João Neves, pero recuperaría al lateral marroquí Achraf Hakimi, quien el domingo perdió la final de la Copa de África ante Senegal.