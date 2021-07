Luis Enrique: "Como bloque Suiza es de las mejores de la Eurocopa"

"Creo que somos de los mejores en defensa, el físico no nos va a condicionar, estamos a tope"

"¿Alguna selección mejor que España? No"

MADRID, 1 Jul. 2021 (Europa Press) -

El seleccionador español de fútbol, Luis Enrique Martínez, afirmó que Suiza, rival este viernes (18:00 horas) en los cuartos de final de la Eurocopa, es de las mejores selecciones del torneo "como bloque", consideró que 'la Roja' es de las más sólidas en defensa y que el físico no les va a "condicionar" para intentar alcanzar las semifinales.

"La realidad es que ha pasado Suiza y el resto no tiene importancia. La suerte o desgracia es que las dos nos conocemos bien porque nos enfrentamos en la Liga de Naciones. Va a ser muy complicado. Como bloque son de los mejores de la Eurocopa, a nuestro nivel, por cómo presionan y atacan", comentó en rueda de prensa.

Respecto a los precedentes, Luis Enrique subrayó que en Valdebebas fueron "muy superiores" a Suiza, que apenas le generó una ocasión, pero que no anduvieron acertados en ataque. "Los dos partidos, tanto el de Suiza como el de Madrid fueron muy complicados. Creo que somos una de las mejores selecciones a nivel defensivo. Repasando los dos goles (finales) contra Croacia la actitud del equipo es muy buena y estoy muy contento por cómo gestionamos en defensa esos diez minutos finales. Me quejaba de lo que hicimos con el balón en esos diez minutos", aclaró.

El seleccionador nacional recordó que Suiza tiene un seleccionador, Vladimir Petkovic, con 77 partidos en el banquillo helvético. "Suiza ya sabes que te va a generar problemas, independientemente de los jugadores que jueguen. Es un equipo difícil de batir, que opta a todo como nosotros", advirtió.

A pesar de lograr la clasificación para los cuartos frente a Croacia en la prórroga, Luis Enrique aseguró que no pagarán el cansancio. "El físico no nos va a condicionar, en absoluto. Los números de los GPS son impresionantes. Hay entrenamientos en los que repiten esos números. Si de cabeza estás convencido, vuelas; si no te funciona la cabeza, parece que corres menos. Físicamente estamos a tope, diría yo", señaló.

"memoria de pez, sobresaliente para unai"

Sobre el autogol de España en los octavos y las reflexiones del portero Unai Simón, el técnico asturiano dijo que no hay que "martirizarse", "flagelarse" ni ver repetida la jugada 25 veces. "Lo que importa no es el error sino lo que haces después de él. Rafa Nadal decía que tenía memoria de pez, y que después de un error trataba de olvidarlo. En el fútbol también funciona", comparó.

En este sentido, destacó que hay errores "de concepto" y "de ejecución". "Los de ejecución tienen fácil solución. Memoria de pez y lo que demostró es lo que le exigimos a Unai: que nos genere superioridad, que haga la cobertura a la línea defensiva y eso es lo hizo. Sobresaliente para él", resumió.

No quiso desvelar si habrá cambios en el once en relación al cruce de octavos. "Todavía no lo sé. Mañana lo decidiré. Tengo tanta confianza en los 24 que podría jugar cualquiera. Tengo tiempo de sobra", manifestó sin dar pista alguna sobre el equipo que se enfrentará a Suiza por un puesto entre los cuatro mejores del continente.

Igual de contundente fue cuando se le cuestionó si veía a algún equipo mejor que España entre los 8 'supervivientes' de la competición. "No", sentenció tras pensarlo unos segundos y antes de abandonar la sala de prensa a la carrera para dirigir el entrenamiento previo al duelo hispano-suizo.

Europa Press