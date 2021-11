Luis Enrique: "Con el público ellos son más débiles y nosotros más fuertes"

"Nos queda lo más difícil"

MADRID, 13 Nov. 2021 (Europa Press) -

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, apuntó que les queda "lo más difícil", ya que tienen que cerrar la clasificación para el Mundial de Catar 2022 en un todo o nada este domingo ante Suecia, aunque eso sí apuntó que tener al público de La Cartuja (Sevilla) les hará "más fuertes".

"Es importante centrarnos en las dificultades que vamos a encontrar mañana, que van a ser muchas, solo hay que fijarse en los partidos contra ellos. Nos ha costado hacerles gol, después del llamamiento que hicimos para que La Cartuja estuviera llena se ha conseguido, ahora lo que hay que conseguir es que los que vengan, vengan preparados para en los momentos que tengamos que sufrir que suframos juntos y que nos ayuden", dijo.

El técnico asturiano insistió en la importancia de que el público anime y esté con 'La Roja'. "Esto no va a ser una fiesta hasta que no se pite el final si se dan los dos resultados que nos favorecen. Nosotros no vamos a cambiar nada. Fuimos mejores, pero el fútbol no sabe de merecimientos, ni de justicia, por eso digo que va a haber dificultades, por eso digo que necesitamos al público porque con el público ellos son más débiles y nosotros más fuertes", apuntó.

Luis Enrique, que no quiso hablar de su futuro más allá del Mundial que buscan atar aunque confesó que "la química es buena" con la Federación, dejó claro que irán a ganar. "A pesar de que nos valen dos resultados no vamos a especular, ni pensar que no hay que arriesgar, vamos a jugar como siempre", dijo.

"Para parar el juego largo del rival es imposible, se puede combatir, son muchas incógnitas. Siempre es complicado jugar contra un equipo que juega directo y con delanteros potentes, anularlos es imposible pero intentaremos que se juegue poco a eso", añadió.

El técnico fue preguntado en varias ocasiones por un Ibrahimovic que volvió a la alineación sueca en la derrota ante Georgia que permitió el liderato de España. "No sé si va a jugar o no, el físico de Ibra yo creo que mejora, ellos juegan balón largo, pero no solo el fútbol es eso. Es un perfil que potencia ese juego largo. Cuando veamos la alineación vamos a valorar las características de cada delantero pero el plan general no cambia", apuntó.

Además, 'Lucho' volvió de dedicar elogios a Sergio Busquets. "Los hechos hablan mejor que las palabras. Al menos para mí, no hay ninguna duda de que Sergio Busquets es uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol mundial", confesó.

Por último y aprovechando una pregunta de un periodista sueco, Luis Enrique quiso zanjar la polémica en Suecia por una supuesta queja del técnico español. "No sé en qué traducción mal hecha alguien me acusó de que me quejaba de cómo jugaba Suecia, nunca hablo de cómo juega el rival, es un deporte libre. Jamás he hablado mal de Suecia. Me centro en mejorar a mi selección", terminó.