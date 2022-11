Luis Enrique da este viernes sus elegidos para el reto de Catar

El seleccionador nacional de f√ļtbol masculino, Luis Enrique Mart√≠nez, pondr√° fin a la espera y ofrecer√° este viernes la lista con los jugadores elegidos para competir en el Mundial de Catar, una convocatoria que arrojar√° luz en algunas posiciones como la defensa y la delantera.

Ser√° a partir de las 12.30 horas, en el Sal√≥n Luis Aragon√©s de la Ciudad del F√ļtbol de Las Rozas (Madrid), cuando el t√©cnico asturiano ponga fin al suspense y lleve la felicidad a un grupo de jugadores, a√ļn por saber si ser√°n 24, como en la Eurocopa del a√Īo pasado, 25 o los 26 que vuelve a permitir la FIFA y que puede ayudar a la entrada de alguna sorpresa.

El de Gij√≥n tiene un bloque que parece pr√°cticamente fijo de una veintena de jugadores y la mejor noticia para √©l es que tiene a casi todos los seleccionables sin problemas f√≠sicos despu√©s de que en las √ļltimas semanas se hayan recuperado habituales como Koke Resurrecci√≥n, Marcos Llorente y un Gerard Moreno al que los problemas f√≠sicos no le han permitido apenas rendir en este primer tramo. Salvo gran sorpresa, no estar√° Mikel Oyarzabal, todav√≠a recuper√°ndose de su grave lesi√≥n de rodilla del pasado mes de marzo.

Y viendo las listas y la √ļltima convocatoria del pasado mes de septiembre para el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones, donde m√°s pugna parece que habr√° ser√° en la defensa, sobre todo en el lateral izquierdo y en la configuraci√≥n de la delantera.

As√≠, parece casi seguro que no habr√° cambios en la porter√≠a, con Unai Sim√≥n, Robert S√°nchez y David Raya, como elegidos pese al gran momento de David de Gea o Kepa Arrizebalaga, mientras que en defensa Pau Torres, Eric Garc√≠a, Diego Llorente, C√©sar Azpilicueta, Dani Carvajal y Jordi Alba deber√°n tener pie y medio, junto a un Aymeric Laporte que ya ha vuelto a jugar y ser√≠a una sorpresa que no entrase. Junto al lateral de L'Hospitalet, Jos√© Luis Gay√° y Marcos Alonso pelean por un puesto, con ventaja para el valencianista que estuvo en la anterior, mientras que jugadores como Hugo Guillam√≥n o √ć√Īigo Mart√≠nez aspiran a entrar.

En el mediocampo, Sergio Busquets, Rodri Hern√°ndez, Pedri, Gavi, Koke, Marcos Llorente y Carlos Soler han sido los m√°s habituales, aunque el futbolistas del PSG no tiene muchos minutos. Nombres que ya han estado con el asturiano como Mikel Merino, Sergio Canales o Thiago Alc√°ntara pueden ser alternativas.

Finalmente, tambi√©n se espera mucha competencia para el frente ofensivo. √Ālvaro Morata es el '9' pr√°cticamente fijo, y Pablo Sarabia, Ferran Torres y un Dani Olmo, ya recuperado de su lesi√≥n, deber√≠an tener su lugar. Borja Iglesias, novedad en la √ļltima lista, podr√≠a aprovechar la falta de ritmo de Gerard Moreno para ganarse un sitio, mientras que Nico Williams, otro que se estren√≥ en la anterior convocatoria, y Y√©remi Pino quieren estar en una lista a la que aspira un Brais M√©ndez en gran momento y al que Luis Enrique ya ha llamado en otras ocasiones y que parece lejana para Ansu Fati.

El delantero del FC Barcelona no entró en la de septiembre porque el seleccionador no le veía a buen nivel y sin participación relevante, y su situación no ha cambiado demasiado, aunque ha tenido más minutos por parte de Xavi Hernández.

Europa Press