Luis Enrique: "Es imposible vivir alejado del apaleamiento público contra Rubiales"

"El comportamiento de equipo es el aval de esta selección de cara al Mundial"

MADRID, 23 May. 2022 (Europa Press) -

El seleccionador español, Luis Enrique, apuntó este lunes que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, está sufriendo un "apaleamiento público exagerado", al mismo tiempo que destacó el "comportamiento de equipo" de esta generación de futbolistas como "aval" para el Mundial de Catar.

"No nos va a afectar en nada. Es imposible vivir alejado del apaleamiento público que se le hace al presidente. Le expreso mi confianza, basado en que trabajo con él y conozco su manera de actuar. Puedo confirmar que la RFEF tiene los máximos estándares de transparencia, es un hecho irrefutable, con una gestión espectacular. Intereses que se me escapan y que no tengo intención de juzgar. Es un apaleamiento público exagerado que no tiene ningún sentido", afirmó Luis Enrique en rueda de prensa desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Así respondió el seleccionador cuestionado por las informaciones desveladas por El Confidencial sobre diversas actuaciones de Rubiales al frente de la RFEF, acusándole presuntamente de espiar al presidente de AFE, David Aganzo, grabar conversaciones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o pagar con dinero del organismo "viajes de placer", entre otras.

"Si algo he sentido es respeto por mi profesión, tanto Molina como Rubiales saben hasta donde tiene que llegar su competencia Me siento plenamente respaldado, soy yo el que toma las decisiones deportivas, jamás me metería en sus decisiones. Es un tema escabroso, feo y muy injusto", valoró la situación que vive el máximo dirigente del fútbol español.

En este sentido, afirmó que es "todo oídos" ante una posible vuelta de Gerard Piqué a la selección, después de que el defensa así lo mostrar en los audios con Rubiales desvelados por el citado medio. "Es español y juega al máximo nivel", argumentó.

Luis Enrique compareció tras ofrecer la lista de jugadores con los que afrontará los cuatro primeros partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones que disputará en once días en el mes de junio. El centrocampista del Liverpool Thiago Alcántara, que tuvo que retirarse lesionado en el último partido con su club, es una de las novedades.

"la convocatoria de ansu fati es un premio, no queremos correr riesgos"

"Nos hemos informado, hemos hablado con él, no reviste gravedad, sabiendo que tiene una final por delante, lo hemos convocado. Está haciendo una gran temporada, estaremos a la expectativa, si puede jugar la final, perfecto, sino lo verán los médicos de la selección para ver en qué estado está", manifestó.

También regresa a la convocatoria el jugador del Real Madrid Marco Asensio, amparado por sus 12 goles con el equipo blanco. "Ya ha venido en varios periodos y ha sido importante. Es más importante lo que hacen con nosotros, llevaba mucho sin venir, quizá él sea el primer sorprendido, pero es un jugador interesante. Marco siempre nos ha ayudado. Estoy encantado de que vuelva", declaró sobre el madridista.

"Ansu Fati es un caso aparte, no llega con muchos minutos, no vamos a correr ningún riesgo, queremos verle entrenar, darle el premio de que es un jugador importante y vuelva a su nivel. Es una vuelta a la competición, los parámetros de la selección. Es más un premio que una intención de cargarle de minutos. Sin correr ningún riesgo intentaremos que participe", expresó sobre el azulgrana, otra novedad de la lista.

El seleccionador también abordó la ausencia del lateral valencianista José Luis Gayà, en favor de Marcos Alonso. "Ha sido siempre un jugador fijo. Quizás este año le esté pasando factura las lesiones. Es la posición con más competencia, dudo que los pueda usar de interior. Deseo que al recuperación sea total y vuelva a su nivel, de cara al Mundial y tenga esa dificultad de elegir a los laterales", explicó antes de hablar sobre la no presencia del portero David de Gea.

"No me dedico a llamarles para explicarles mis decisiones. Los hechos hablan más que las palabras, son más reales. La puerta está abierta para cualquier jugador", añadió.

"si alguien merece ganar esta champions es el real madrid"

Luis Enrique auguró una "lista muy difícil" para el Mundial, "si estuvieran todos bien", para destacar también el "comportamiento de equipo" que reina en la selección". "Me preocupa cero el tema de las lesiones, no lo puedo controlar. El hecho de que seamos una selección con un número de jugadores tan amplio es beneficioso, porque estás preparado y capacitado para suplir bajas. El comportamiento de esta selección es de equipo. Ese es nuestro aval de cara al Mundial, ojalá no haya bajas", señaló.

Finalmente, Luis Enrique manifestó, ante la final de la Liga de Campeones de este sábado, que "si alguien merece ganar esta Champions es el Real Madrid", antes de confirmar que el tema de su renovación "sigue igual". "Estamos muy ilusionados de cara al Mundial", zanjó.