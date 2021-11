Luis Enrique: "Esta selección ha demostrado siempre que rinde con presión"

El seleccionador nacional de f煤tbol Luis Enrique Mart铆nez dej贸 claro que no teme la presi贸n que puedan tener este jueves en su partido ante Grecia, donde solo vale ganar, porque ha visto "la manera de entrenar" de un equipo que "ha demostrado siempre que rinde" cuando las cosas se endurecen.

"Tengo mucha suerte porque despu茅s de ver las dos sesiones de entrenamientos en Las Rozas soy m谩s que optimista. Por la manera que tenemos de entrenar estoy m谩s que confiado y tranquilo a la hora de preparar este partido. Me han transmitido que est谩n preparados para las dificultades porque es indudable que ser谩 un partido dif铆cil", subray贸 Luis Enrique este mi茅rcoles en rueda de prensa.

El asturiano recalc贸 que 茅l ha "nacido con presi贸n" y que ha tenido "la oportunidad y la suerte de tener una profesi贸n con presi贸n desde una temprana edad". "La llevo aguantando desde los 19 a帽os cuando debut茅 con el Sporting y a m铆 me va la marcha. Fui muy sincero tras dar lista, pero despu茅s de ver al equipo me siento tranquilo", reiter贸.

"Os veo un pel铆n preocupados por la presi贸n, 驴qu茅 os pasa?", se帽al贸 sonriente ante una nueva pregunta sobre el tema. "Jugu茅 15 a帽os y llevo de entrenador 10 贸 12 y os digo que bendita presi贸n, el problema es cuando est谩s en un equipo y no la hay. Este equipo ha demostrado siempre que con presi贸n rinde, sin ella no ser铆amos la selecci贸n espa帽ola. 驴No la tienen Grecia, Suecia u otra?", recalc贸.

En este sentido, tambi茅n aclar贸 que la obligaci贸n de Espa帽a es la de "ganar cada partido". "Luego los resultados hacen la suma de lo que has conseguido y eso ser谩 nuestro merecimiento. Cada partido hay que ganarlo y con nuestras armas, pero siempre hay presi贸n, no hay un s贸lo partido como seleccionador en el que no la haya tenido", afirm贸 el gijon茅s.

El seleccionador ve "una ilusi贸n tan grande por ganar estos dos partidos" y admiti贸 que no ha buscado "como referencia ning煤n otro partido" para sus jugadores, mientras que pidi贸 "ser optimista". "Yo pienso que vamos a ganar los dos partidos, ya habr谩 tiempo en pensar en cosas feas", zanj贸 ante la pregunta de una posible derrota en Atenas.

Adem谩s, Luis Enrique apunt贸 que "solo hay un partido". "Es contra Grecia, no existe ninguna otra posibilidad m谩s y pensar lo que pase a continuaci贸n hace que te despistes. Hay que tener ambici贸n e ir a por el partido desde el principio e intentar superar a un rival que defiende con mucha gente tras el bal贸n", avis贸 sobre el duelo del domingo ante Suecia.

El combinado sueco jugar谩 este jueves en Georgia antes que Espa帽a, una situaci贸n a la que no da excesiva importante el t茅cnico asturiano. "Hubiera preferido jugar a la misma hora, pero no nos aporta nada, ni para bien ni para mal. Ese partido no nos interesa, depende de nosotros y tenemos que estar centrados en ganar nuestro partido", asever贸.

"grecia es un muy buen equipo defensivo"

Luis Enrique reconoci贸 que los jugadores est谩n "en plenitud y como aviones" y celebr贸 contar con "muchas opciones positivas en ataque" pese a las bajas que tiene en la parte ofensiva y de cara a desarmar a "un equipo muy bien organizado".

"Respecto al primer partido ha cambiado de sistema y gracias a este cambio ha hechos buenos partidos y ha logrado buenos resultados. Me espero una Grecia motivada con su gente y para m铆 es un muy buen equipo defensivo, nos cost贸 generarles en Granada y nos va a costar con bal贸n y cuando no lo tengamos si no les presionamos bien", manifest贸.

Para el seleccionador, el 1-1 del pasado mes de marzo fue "m茅rito" de su rival. "Ahora tiene m谩s posibilidades de jugar con el bal贸n y lo hacen bien. Tambi茅n est谩 la posibilidad de que les encerremos atr谩s con nuestro juego y esa es la fase m谩s dif铆cil del juego, pero tenemos recursos m谩s que de sobra colectiva e individualmente para solventar estas situaciones", puntualiz贸.

"Ellos tienen posibilidades reales de aspirar a jugar una repesca y es posible que intenten atacar m谩s de lo normal, pero yo firmar铆a un partido en el que le encierro en su 谩rea. Los partidos que jugaron contra Suecia fueron buenos y el que perdieron dieron dos palos en la primera parte. Grecia ha ido mejorando en esta fase de clasificaci贸n", remarc贸 Luis Enrique.