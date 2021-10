Luis Enrique: "Estamos en la final siendo fieles a nuestro estilo"

El seleccionador espa√Īol, Luis Enrique Mart√≠nez, se mostr√≥ muy "satisfecho" tras derrotar a Italia en San Siro por 1-2 y dijo que fueron "fieles" a su "estilo" para conseguir la clasificaci√≥n a la final de la Liga de Naciones, adem√°s de destacar la actuaci√≥n del debutante Gavi, "algo excepcional, fuera de lo normal".

"No es un triunfo que marque a una generaci√≥n, no lo creo, no somos as√≠ de contundentes, pero s√≠ es una victoria muy bonita porque nos lleva a una final y estamos entre los dos mejores de esta competici√≥n", indic√≥ Luis Enrique en rueda de prensa. "Es evidente que alg√ļn d√≠a iba a llegar la derrota de Italia, han batido un r√©cord mundial, son n√ļmeros incre√≠bles y nosotros estamos en la final siendo fieles a nuestro estilo", analiz√≥.

"Es un partido que genera mucha satisfacci√≥n, pero no el m√°s completo desde que estoy aqu√≠. Ahora el pasado, en el f√ļtbol moderno, ya no se valora porque no tiene importancia. Hay que centrarse en la final, mejorar las cosas que hemos hecho hoy, y tratar de ser mejor equipo en cada partido", a√Īadi√≥ el gijon√©s ante los medios.

Pese al hist√≥rico triunfo en Italia, el primero en partido oficial en toda la historia, Luis Enrique asegur√≥ que tampoco leer√° la prensa este jueves. "No tengo por norma leer prensa, no leer√© nada ma√Īana. Analizar√© el partido en profundidad, mejoraremos algo del tema posiciones, pero estoy muy contento porque con un entrenamiento y medio los jugadores han interpretado as√≠ de bien la idea. Me gusta mucho por ellos, soy un afortunado de ser seleccionador de un pa√≠s como Espa√Īa", agreg√≥.

En relaci√≥n a Gavi, debutante este mi√©rcoles con 17 a√Īos, convirti√©ndose en el jugador m√°s joven de la historia en vestirse la chamarra nacional en partido oficial, dijo que su situaci√≥n es "anormal". "Los que lo conocemos ya sabemos de qu√© pie cojea. No es lo normal, un jugador con esa personalidad y ese f√ļtbol y con ese perfil de interior t√≠pico de nuestro sistema", apunt√≥.

"Juega entre l√≠neas, no pierde el bal√≥n, tiene capacidad para dar el √ļltimo pase, ya hab√©is visto su personalidad, no s√≥lo ser√° el futuro de la selecci√≥n, ya podemos ver que es el presente. Lo he visto muchas veces antes de venir hoy, en las categor√≠as inferiores y en el primer equipo del Bar√ßa. No le pesa ni la situaci√≥n, ni el juego. Es muy completo y un portento f√≠sico. Hoy cubr√≠a a su √≠dolo, Verratti, y ha estado a un nivel espectacular, me alegro mucho por √©l", coment√≥.

Preguntado por Ferran Torres, que se tuvo que retirar lesionado, dijo que no sabe "c√≥mo est√°", pero avis√≥ que "no" correr√°n "riesgos" en la final del domingo. "Tengo muchos nueves, no s√≥lo Ferran o Mikel, nosotros llegamos al gol de manera asociativa, como equipo, con cuatro o cinco jugadores que pisan el √°rea cada vez que atacamos", a√Īadi√≥.

Por √ļltimo, Luis Enrique -que subray√≥ la "osad√≠a" de sus jugadores"- y cree que podr√≠an "haber cerrado antes el partido" porque hicieron "m√©ritos" para marcar el 3-0. "Del grupo estoy orgulloso desde que soy seleccionador porque la actitud siempre ha estado y eso es lo m√°s importante. Lo de hoy es bonito porque nos da acceso a una final, pero este tipo de victorias tienen un doble o triple mensaje, me alegro por mi familia, mis amigos, y sobre todo por la afici√≥n. Ha sido maravilloso ver a 1.800 espa√Īoles llevar la bandera con orgullo", finaliz√≥.