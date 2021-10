Luis Enrique: "Esto es un gran premio, no hay nada que perder y mucho que ganar"

El seleccionador nacional de f煤tbol, Luis Enrique Mart铆nez, calific贸 como "un gran premio" la presencia de Espa帽a en la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y demand贸 tener "una enorme ambici贸n porque no hay que perder y mucho que ganar", aunque enfrente tendr谩 a una Italia, cuya racha sin perder de 37 partidos "significa que hace muchas cosas buenas".

"Hay muchas selecciones fuertes que no est谩n aqu铆 y Espa帽a est谩 entre las cuatro mejores de esta competici贸n. Esto es un gran premio que nos jugamos y tenemos que mostrar una enorme ambici贸n porque es una competici贸n muy exigente en la que no hay nada que perder y mucho que ganar", subray贸 Luis Enrique en rueda de prensa.

El t茅cnico asturiano apunt贸 su plan de partido, "es, como siempre, ir a por todas desde el principio y jugar con ambici贸n". "Queremos jugar el mismo partido durante todo el tiempo, pero luego veremos si lo logramos", advirti贸.

"Viendo c贸mo jugaba al f煤tbol y trataba de mejorar, c贸mo no", replic贸 preguntado sobre si le hab铆a sorprendido que Italia pasase de quedarse fuera del Mundial de 2018 a ser campeona de Europa. "Lleva 37 partidos sin perder, eso significa que hace muchas cosas buenas y para m铆 es una de las selecciones que mejor juega, seguramente haya otros que piensen diferente, pero la veo ahora como la m谩s fuerte de Europa y del mundo", asegur贸 el de Gij贸n.

En este sentido, considera que Roberto Mancini "ha sido lo suficientemente inteligente" para elegir el estilo de la tetracampeona del mundo, que "no era la habitual", pero que su idea est谩 reforzada porque "ha conseguido t铆tulos en muchos sitios en los que ha estado".

"Siempre hay una corriente de copiar lo que da 茅xito, pero a m铆 me gusta mejorar mi idea, intentar jugar el f煤tbol que nos acerca a la victoria y cuando veo propuestas como las de Mancini, me encantan", reconoci贸 el seleccionador espa帽ol.

Sobre su equipo, Luis Enrique lament贸 las bajas, pero dej贸 claro que competir谩 con "una plantilla de 'cracks'", entre ellas un Gavi, del que no desvel贸 si finalmente ser谩 titular y del que est谩 "ya aprendiendo". "No es importante cu谩ndo debute, sino que avancemos con calma en el tema. No tengo ninguna duda de que jugar谩 100 贸 150 partidos con Espa帽a", resalt贸.

"驴qui茅n dice que vamos a jugar sin delantero centro?"

Adem谩s, insisti贸 en no estar preocupado por la falta de un '9' puro porque "los goles pueden llegar de muchas maneras" y porque tiene "varios delanteros" a su disposici贸n. "驴Qui茅n dice que vamos a jugar sin delantero centro?", contest贸 a un periodista italiano ante la ausencia de un jugador de este tipo. "Quiz谩s juguemos con dos puntas, qui茅n sabe. No tenemos un '9' porque Morata y Gerard Moreno est谩n lesionados", zanj贸.

"A Sergi Roberto le conozco muy bien, creo que le hice debutar con el Barcelona B. Es polivalente y puede jugar de lateral, en la banda y en el centro del campo, es un futbolista fant谩stico que quiz谩 haya tenido algunas dificultades a su alrededor en el club, pero lo valoro mucho", alab贸 de su 煤ltima incorporaci贸n al equipo por las bajas.

Y ante las cr铆ticas que ha recibido esta 煤ltima lista, fue claro. "No leo ni escucho lo que dicen los medios de comunicaci贸n sobre mis listas de convocados, as铆 que esta es una convocatoria m谩s basada en los mismos criterios de selecci贸n. Conozco a los jugadores mejor que los medios de comunicaci贸n, s茅 mejor lo que busco de ellos", asever贸.

Finalmente, cuestionado por tres jugadores de la Serie A como Fabi谩n Ruiz, Brahim D铆az y Luis Alberto, el t茅cnico eludi贸 extenderse sobre su ausencia. "Los tres lo est谩n haciendo muy bien y pueden venir. Fabi谩n ha venido muchas veces y estuvo en la Eurocopa, pero mi objetivo es buscar los que m谩s se adaptan a lo que quiero", sentenci贸.