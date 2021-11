Luis Enrique: "Estos partidos sí me generan presión"

"Marcos Alonso merecía estar, es la vez que más injusto he sido con un jugador"

MADRID, 5 Nov. 2021 (Europa Press) -

El seleccionador nacional Luis Enrique Martínez, reconoció que los partidos de la semana que viene ante Grecia y Suecia, donde se juegan la clasificación directa para el Mundial de Catar, le generan "presión", pero tiene claro que su equipo la sabrá manejar porque cuenta con un "bagaje internacional ya potente", mientras que de su lista no ocultó que Marcos Alonso "merecía" un lugar y que por ello sentía que era la vez que "más injusto" había sido con un futbolista.

"Sí, esto sí, la verdad, bastante más que la Liga de Naciones, pero espero no trasmitir esa presión excesiva a mis jugadores. Tendremos que hacer un trabajo de interiorizar en qué centrarnos, qué es importante y en cómo vamos a superar las dificultades que seguro que las va a haber", expresó Luis Enrique en rueda de prensa.

En este sentido, dejó claro que no tiene "ninguna duda" sobre la capacidad de sus jugadores para soportar lo que hay en juego pese a la juventud de muchos. "Hay presión, pero la misma que cuando nos clasifiquemos. El futbolista de alto nivel debe convivir con esto, este equipo es muy joven, pero ya con un bagaje internacional potente y tenemos a los veteranos que nos generan mucha tranquilidad", advirtió.

"Dependemos de nosotros, pero son dos partidos muy complicados, el primero porque es fuera y los rivales generan más. En el primer partido con Grecia nos costó generar y ahora está más sólida, y Suecia es un rival directo que conocemos y que nos ha costado doblegar", remarcó.

En cuanto a las novedades de su lista, el asturiano dejó claro que tendrán "mucho cuidado con todos los que puedan venir con molestias o recién recuperados de una lesión" como es el caso de Ansu Fati. "Es un caso especial porque llevaba muchos meses fuera, pero afortunadamente ya lleva tiempo participando, con algún otro golpe que tendremos en cuenta. No correremos riesgos, es normal que no esté al cien por cien y vamos a intentar generar confianza para que pueda ayudarnos", indicó.

Sobre Brahim Díaz, el técnico reconoció que no juegan "normalmente" con un mediapunta como puede ser el andaluz, pero que este "se puede adaptar a jugar en banda" y que, "según las circunstancias", incluso de "interior o 'falso 9'". "Domina las dos piernas con maestría, está capacitado para jugar entre líneas, tiene fantasía, último pase, gol, y la premisa a mejorar es la faceta defensiva", opinó.

Luis Enrique celebró poder contar con Dani Carvajal, que nunca ha "faltado" cuando no ha estado lesionado y que "siempre" ha estado "pendiente de su estado". "En el último tiempo no ha tenido demasiadas buenas noticias y estoy muy contento por tenerle en su nivel. Creo que ha hecho cambios en sus dietas y son cosas positivas que le van a ayudar", subrayó.

"Rodrigo Moreno juega mucho más, está más acertado y le veo más ágil, le ha costado generar la confianza para jugar más seguido, pero ahora está en un buen momento y es ese perfil de jugador que puede jugar de '9', en banda y que es inteligente en el área", añadió preguntado por el delantero del Leeds, otra de las novedades.

"marcos alonso merecía estar, es la vez que más injusto he sido"

El de Gijón no escondió que "cada lista debe tener su polémica aunque haya algunas superficiales" y admitió que elegir a los laterales izquierdos era lo que "más" le costó en esta ocasión, confesando que fue "un poco injusto" al dejar fuera a Marcos Alonso. "Podría haber venido y ser titular en los dos partidos, creo que es la vez que más injusto he sido con un jugador porque merecía estar", recalcó.

"Ojalá tuviera ese problema en todas las posiciones. Ahora Jordi (Alba) y Jose (Gayà) saben que no se pueden dormir y me gusta esa sensación de que los jugadores sepan que hay competencia. He analizado todo y el perfil de los rivales, y pequeños detalles me hacen pensar que Jordi y Jose nos van a ayudar mucho", agregó.

Luis Enrique dejó claro que "nunca" usa jugadores con riesgo de lesión y que tanto Ferran Torres, ausente por una lesión producida en la final de la Liga de Naciones como los médicos "creían" que el jugador estaba en perfectas condiciones. "Me comuniqué con el City para pedirles perdón", confirmó.

Además, señaló que Raúl de Tomás, delantero del Espanyol, estaba "en la prelista" como otros futbolistas como Rafa Mir (Sevilla) o un Fabián Ruiz (Nápoles) que está "muy bien" y que "sabe claramente sus aspectos de mejora". "Tengo la suerte de contar con 60 jugadores de altísimo nivel", afirmó, ironizando sobre si se le debía una disculpa por su decisión de no citar a Sergio Ramos para la EURO y con el de Camas todavía sin haber podido jugar desde mayo. "No, unas 'tapitas' de jamón y sidra asturiana se podría agradecer, el resto no lo necesito", zanjó.

Por otro lado, el preparador del combinado nacional se mostró sorprendido de la convocatoria de Zlatan Ibrahimovic por Suecia. "No por su calidad, que siempre la ha tenido, sí por su edad, pero físicamente siempre ha sido un portento. Es un refuerzo para su país y espero que de manera colectiva podamos anular su potencial y el de sus compañeros de ataque que son también destacables", avisó.

También se refirió a su renovación, un tema que no le preocupa. "No se va a hacer nada público hasta que pase el Mundial que es cuando acaba mi contrato. He repetido infinidad de veces lo a gusto que estoy, pero no me interesa el futuro, es irreal, me interesa el presente", sentenció.

Finalmente, Luis Enrique apoyó el uso del VAR porque le genera "tranquilidad" y el uso de "un calendario unificado en el que todas las partes estén de acuerdo y donde se proteja al jugador", y celebró que Xavi Hernández haya fichado por el Barcelona. "Ojalá le vaya muy bien, tiene un reto a la altura de lo que significa un gran club como el Barça. Yo he estado en muchos vestuarios, pero creo que en ese Xavi ha estado más que yo, así que los consejos serían para mí", declaró.