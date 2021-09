Luis Enrique: "He visto cosas suficientes de Gavi para traerle"

El seleccionador nacional de f煤tbol, Luis Enrique Mart铆nez, asegur贸 que quiere "refrendar en un contexto diferente" como es el combinado nacional lo que ha podido ver del joven Gavi, gran novedad de su lista para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones y que le ha mostrado "suficientes cosas" para citarle

"Con Gavi busco refrendar lo que he visto. Cuando le ves en la tele a este nivel te sorprende su rendimiento, pero le conozco desde hace bastante tiempo de la cantera del Bar莽a y es una de sus referencias. He visto suficientes cosas para traerle y ahora quiero verle en el contexto de selecci贸n y ver su respuesta, pero seguro que estar谩 a la altura viendo lo que he visto hasta ahora", subray贸 Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano no tiene "ninguna duda del rendimiento que va a dar en el futuro" el canterano, al que ve como "un interior puro, al estilo Bar莽a, interesante con bal贸n y sin bal贸n". "Es un jugador que tiene mucho que ver", advirti贸.

"Es peligroso arriesgar con j贸venes que no creas que tienen el nivel necesario y suponga exponerlos", replic贸 por la juventud del andaluz, que en caso de debutar se convertir铆a en el m谩s joven en hacerlo con la Absoluta. "Le conozco y viendo como ha competido los cuatro 'ratitos' que ha tenido con el Bar莽a no tengo ninguna duda de que puede ser importante para el futuro de su club y de la selecci贸n, y eso me motiv贸 a llamarle", a帽adi贸.

En este sentido, no escondi贸 que "quiz谩s" ha podido llamarle "antes de tiempo". "Pero depende de lo que vea entrenando va a jugar de titular de Italia. Tengo la garant铆a de que est谩 m谩s que preparado en cuanto a calidad y comportamiento", asever贸 el de Gij贸n.

Este reconoci贸 que la actual situaci贸n que vive el FC Barcelona "no es el mejor contexto" para futbolistas j贸venes, pero que en la selecci贸n "no va a tener ninguna presi贸n ni ninguna exigencia". "S贸lo debe aportar su frescura y calidad", remarc贸. "Estaremos atentos a los jugadores a los que no les est茅n saliendo las cosas como ellos deseen, pero aqu铆 pertenecen a la selecci贸n y es un contexto diferente", reiter贸.

Tuvo "ganas" de llamar a ansu fati

Por otro lado, record贸 que Y茅remi Pino, otra de las novedades, "ya es un asiduo de la Sub-21" y que ha estado "a punto" de entrar en anteriores listas. "Le conocemos muy bien. Ha empezado especialmente la temporada de manera espectacular y es un jugador con mucho desborde, verticalidad, 煤ltimo pase y gol. Es un jugador interesante y con nivel defensivo", opin贸 del canario.

Luis Enrique confes贸 la "gran alegr铆a" de la vuelta de Ansu Fati y que tuvo "ganas" de convocarle, "aunque fuera para no jugar". "Pero hay que poner en contexto toda su situaci贸n, el tiempo que ha pasado lesionado y lo mejor es que est茅 tranquilo en su club y que siga creciendo, jugando minutos y recuperando su nivel para que pueda ayudarnos en un futuro", puntualiz贸.

En la lista para esta 'Final a Cuatro', no hay ning煤n '9' puro, pero el seleccionador tiene claro que eso es algo que "va a mucho a la interpretaci贸n de cada entrenador", aclarando que Ferran Torres "juega de '9' en el City, m谩s incluso que de extremo", o que Mikel Oyarzabal puede "jugar en cualquiera de las tres posiciones" de la delantero.

"Nosotros llegamos al gol de manera colectiva y en busca de que todos puedan aportar en eso tan dif铆cil que es marcar. Queremos repetir los comportamientos que nos acercan al resultado independientemente de quienes est茅n", explic贸 el exjugador.

El asturiano indic贸 que Eric Garc铆a, criticado en sus 煤ltimos partidos, ha sido convocado "porque es un gran jugador", del que no duda "de que sabe gestionar las cr铆ticas" y que "no ha cambiado" respecto a Marcos Llorente, citado en este caso como delantero. "Hoy me ha apetecido ah铆", brome贸. "Hay jugadores que en su carrera pueden jugar en diferentes posiciones y eso es beneficioso para el jugador, siempre que 茅l lo crea as铆 y est茅 convencido", agreg贸.

De nuevo, el preparador del combinado nacional no cit贸 a ning煤n jugador del Real Madrid y recalc贸 que en su equipo "no hay equipos ni comunidades aut贸nomas, solo 23 jugadores espa帽oles", mientras que explic贸 que esta lista no le hab铆a costado "m谩s" que cualquier otra.

"Mi gran virtud es que me ilusione r谩pido con mis jugadores, son los 23 mejores que tengo. Nosotros vamos a por los resultados, no hay excusas, Todos los seleccionadores tienen problemas y lo positivo es que el que viene lo hace ilusionado. Esta concentraci贸n es de las m谩s f谩ciles que he tenido porque esta 'Final a Cuatro' es un premio que nos hemos ganado y no fue f谩cil, s贸lo hay que dar un paso m谩s para superar lo del Europeo", afirm贸.

"los jugadores se juegan en cada partido su futuro en la selecci贸n"

Luis Enrique tiene claro que sus jugadores "saben que su rendimiento en los entrenamientos y los partidos va a influir en su futuro aqu铆" y que no deben olvidar que el a帽o que viene a un Mundial que es la "路motivaci贸n mayor" para un futbolista. "En cada partido se juegan su futuro en la selecci贸n", avis贸.

En cuanto a la 'F4', recalc贸 que no tienen "presi贸n porque el objetivo es ser campeones". "Tampoco la sent铆amos en las semifinales de la EURO, mas que la de querer estar en la final, seguro que en noviembre tendremos m谩s y en septiembre la ten铆amos por los resultados", coment贸.

"Italia lleva 37 partidos invicta, es la campeona de Europa, s贸lo podemos mejorar. Est谩n en un momento 谩lgido, fueron campeones de manera merecida, pero como dice nuestro psic贸logo, Joaqu铆n Vald茅s, ya est谩 m谩s cerca el d铆a que van a perder. Intentaremos ganarles con nuestras armas, pudimos hacerlo en la EURO, pero no fuimos capaces y ahora queremos pensar que podemos ser los primeros en ganarles. Nos va a exigir much铆simo y espero que se vuelva a ver un partido espectacular porque las dos propuestas van en la misma l铆nea", consider贸 el t茅cnico.

Finalmente, el seleccionador fue preguntado por el FC Barcelona y por la idea de la FIFA de disputar un Mundial cada dos a帽os. Sobre el club blaugrana, eludi贸 referirse a su crisis porque "bastante" tiene ya 茅l en el combinado nacional y porque "los clubes grandes siempre generan pol茅mica por todo", ironizando sobre la posibilidad de volver al club catal谩n. "Creo que (Joan Laporta) no tiene mi tel茅fono. Soy seleccionador y tengo la costumbre de cumplir mis contratos", zanj贸.

En cuanto a una Copa del Mundo bianual, manifest贸 que "se necesita unificar y reducir el calendario". "Yo encantado con un Mundial cada dos a帽os, pero hay que reducir el calendario y yo no s茅 de d贸nde", sentenci贸.