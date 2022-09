Luis Enrique: "Llegamos mejor a Catar con una alegría, pero no será determinante"

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis Enrique Martínez, se mostró satisfecho por conseguir este martes el billete para la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones porque, aunque no lo ve "determinante" para el Mundial de Catar, es "mejor" llegar con "una alegría", mientras que admitió que tenía "la sensación" de que iban a marcar durante la segunda parte donde su equipo tuvo "más atrevimiento".

"El pase da tranquilidad en cuanto al entorno, que siempre está aprovechando su oportunidad, pero prefiero llegar así tras un grupo muy difícil, aunque si no, no iba a cambiar para nada una preparación ni un proceso de crecimiento. Llegamos a Catar mejor tras una alegría, pero para nada va a ser determinante para el Mundial", subrayó Luis Enrique en rueda de prensa tras el partido.

El técnico asturiano recalcó de cara a la Copa del Mundo que "estos jugadores y los que han venido han demostrado que no es fácil jugar contra España y que para ganarnos van a tener que hacer las cosas bien", y advirtió que "nadie se ha ganado el puesto" en la lista mundial y que un factor para hacerla no va a ser la actitud. "Es imposible porque no hemos tenido nunca ninguno con mala", zanjó.

El de Gijón insistió en "el input directo" que recibe de los jugadores en las concentraciones y admitió que dejará "a varios importantes fuera de lo que es un Mundial". "La lista de 26 va a ser una duda que tendré hasta el final porque puede repercutir en la salud del grupo", puntualizó.

Sobre el partido, confesó que "seguramente" era el "culpable de la falta de profundidad en la primera parte". "He insistido en la charla previa enseñando vídeos en los que no es necesario buscar la profundidad y quizá les he condicionado", aseveró.

"El objetivo claramente era quitarle el balón a Portugal y que no aparecieran sus jugadores de ataque. Lo conseguimos, pero nos olvidamos de profundizar y creo que mi imprecisión ha incapacitado a los jugadores para atreverse un poco más. En la segunda parte lo hemos arreglado y aunque podamos destacar a los que salieron del banquillo, para aprovechar que el rival esté cansado necesitamos el trabajo de todos y todos los que han participado han estado a un altísimo nivel", añadió.

Por ello, indicó que "no se trata de comparar" a la hora de decir si los cambios habían sido claves. "Esto es un equipo y hay una estrategia general. Los delanteros ya saben que es difícil que acaben porque la exigencia en ataque y defensa es muy bestia, salvo Morata que tiene un nivel físico superior. Con el balón nos ha faltado un poco más de atrevimiento y el campo nos ha perjudicado a los dos, pero a nosotros más porque hemos tenido más balón", remarcó el seleccionador.

Luis Enrique reconoció que en la segunda parte tuvieron "más atrevimiento". "La sensación que tenía es que íbamos a marcar, en cuanto precisáramos un poco en el área. Luego nos han mantenido en la victoria Unai Simón y esto es una alegría muy grande para nuestra gente y los que están en casa sufriendo", celebró.

"Siempre damos el último giro, pero el resultado es lo de menos, lo importante es ver la actitud del equipo, ver cómo celebran. Si quieres ver el estado de un equipo mira a su banquillo, a sus auxiliares, a los que están en torno a la selección y aquí esto es una maravilla", agregó el gijonés, que dejó claro que "hace mucho" que sabe que el ruido que se genera con cada derrota de la selección no se debe a su presencia.

Luis Enrique cree que Unai Simón estuvo "espectacular, como en cada partido" y que Rodri "ha demostrado que puede jugar de central", y explicó que optó por Hugo Guillamón en defensa "porque es supertranquilo, tiene salida de balón y es muy inteligente defensivamente", mientras que dio descanso a Pedri, Busquets y Gavi porque pensaban que "el partido iba a ser diferente al de Suiza".

"Queríamos que saliesen en la segunda parte porque creía que íbamos a estar dentro y cuando han salido Gavi, que es energía pura, personalidad y calidad, y Pedri, que es talento puro al servicio del equipo, junto a Busquets nos han dado esa tranquilidad para poder atacar la línea defensiva y la capacidad física de Portugal", recalcó el técnico.

Por último, Luis Enrique insistió en aparcar cualquier cuestión sobre su futuro. "El cuerpo me pide volver a casa y analizar con tranquilidad el partido. Hay un acuerdo desde hace tiempo con el presidente y con Molina y no hay necesidad de nada, ya llegará el momento y lo valoraremos, veremos lo que hemos conquistado y decidiremos", sentenció.