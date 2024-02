El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, describió como "una pesadilla" el primer tiempo de su duelo ante la Real Sociedad, para la ida de los octavos de final en la Liga de Campeones, que este miércoles sonrió al equipo parisino por 2-0.

"Hay que perder con nuestras armas y, si perdemos con nuestras armas, no pasa nada, la vida continúa. Al siguiente día la gente se despierta, vuelves a levantarte, forma parte del deporte... como la vida. Entonces hay que ser fiel y en la primera parte yo creo que nos faltó un poco de atrevimiento, y ante un equipo como la Real se convierte en una pesadilla. La primera parte fue una pesadilla", dijo Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al encuentro.

"El otro día vinieron nuestros aficionados a ver el entrenamiento, a animarnos, y solo nos dijeron que fuéramos valientes y atrevidos, que no pasa nada, que si no se gana la Champions no pasa nada. Pues ya está, podemos perder, la Real fue mejor que nosotros en la primera parte", insistió el técnico del PSG desde el Parque de los Príncipes.

"Desde que hemos llegado aquí, se puede ver la evolución del equipo, hacia dónde va. Me gusta hacia dónde va, creo que dentro de lo que es mi idea y de lo que pretendemos, ser un equipo difícil de presionar, por si deciden presionarnos alto y arriesgar y sacar muchos jugadores, somos capaces de llevar el balón en buenas condiciones a los delanteros", analizó el entrenador asturiano.

"Si tengo que mirar el proyecto de estos seis meses más o menos que llevamos, creo que el equipo tiene muchas cosas de las que me gustan. Todavía es evidente que tenemos que evolucionar y estamos en esa etapa inicial, primera temporada, pero creo que si hay algo que le puedo decir a mis jugadores es que siguen la idea que yo les transmito o que les intento transmitir", prosiguió en la conferencia de prensa.

Confesó que "eso es lo más placentero" para él "como entrenador" y es "lo que más" le llena "de orgullo", ya que "es la única manera que tengo de preparar mi profesión y de intentar llevar a cabo con éxito mi trabajo. Y si luego tenemos que quedar eliminados, pues que sea de nuestra manera, no haciendo híbridos o cosas que no hemos trabajado".

En una entrevista previa con Movistar Plus+, Luis Enrique resopló. "Madre mía. Yo que tenía muchas ganas de jugar con un equipo español y casi nos la lían. Nada, felicitar a la Real Sociedad y felicitar a Imanol [Alguacil]. Qué gran equipo, qué manera de competir", elogió.

"Venir a París contra un rival como nosotros, con las individualidades que tenemos, y venir y hacernos en la primera parte ese destrozo... Cuando les presionábamos jugaban en largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón en campo del contrario, han generado ocasiones de gol, etc. Han merecido mucho", argumentó.

"En la segunda parte hemos podido mejorar un poco. Hemos tenido más confianza a la hora de sacar el balón, les hemos generado ya más problemas, su presión ya no era tan buena, hemos podido presionarles en campo contrario y al final los dos de arriba tienen mucha calidad, son determinantes", aludió a sus delanteros, especialmente a Kylian Mbappé.

Debido a la versión del equipo 'txuri-urdin' en el primer tiempo, Luis Enrique se mostró cauteloso para la vuelta. "No quiero ni pensar en San Sebastián dentro de 15 días", remarcó antes de valorar el 1-0 (min.58) mientras Hamari Traoré estaba fuera del terreno de juego.

"Ha sido una casualidad, pero cuando un jugador se retira hemos aprovechado la estrategia. Justamente ellos son un equipo fortísimo en la estrategia, con muy buenos lanzadores y muy buenos rematadores. El fútbol es así de caprichoso y ha permitido que marquemos el primer gol. Y además un jugador como Kylian Mbappé, que no es que sea tampoco un especialista en esas lides", aseguró el técnico asturiano.

"La Real ahora tiene un resultado totalmente adverso, va a ser muy difícil. Independientemente del resultado, ya lo iba a ser, pero este resultado a nosotros no nos relaja para nada. La primera parte [de la ida] va a estar muy en nuestras mentes y nosotros tenemos que jugar un partido más parecido al de la segunda parte que al de la primera. Si no, no es que vayamos a sufrir, es que nos pueden eliminar", concluyó.