El entrenador del Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique Martínez, afirmó este martes que la Real Sociedad, "uno de los mejores equipos" de la Liga de Campeones 2023-2924 y su rival en octavos de final, "está recogiendo estos últimos años el premio a su buen trabajo como club", al mismo tiempo que confirmó que el delantero Kylian Mbappé será titular ante los donostiarras.

"Espero que no sea clave que Imanol (Alguacil) lleve ya seis años en la Real Sociedad y yo lleve seis meses aquí. Lo conozco perfectamente, es un gran entrenador. Está en su casa con una buena familia, trabaja en su hogar, con una gran filosofía de club, que me parece muy inteligente", destacó el técnico del conjunto parisino.

El asturiano puso de relieve que la Real "es un club muy equilibrado" que ha completado "muy buenas temporadas estos seis años" de la mano de Alguacil. "Están recogiendo durante todos estos años el premio a su buen trabajo como club. Y además les felicito y espero que mañana no jueguen tan bien en los dos próximos partidos de Champions", dijo.

"Hay que quitarle el balón lo antes posible y hay que intentar perderlo lo menos posible. No olvidemos que la Real Sociedad es uno de los equipos que en Champions ha encajado menos goles y es un rival que no regala el balón, que cuando presiona lo hace de manera agresiva", analizó a "uno de los mejores equipos de la competición".

El técnico recordó que la Real "se clasificó como primero en un grupo en el que estaba el finalista de Champions" Inter de Milán, por lo que "el nivel lo tienen y eso es un éxito". "El favorito o no favorito lo tiene que demostrar él mismo", agregó.

Luis Enrique confirmó que Mbappé, ausente en el triunfo (3-1) sobre el Lille en Liga por precaución tras recibir un fuerte golpe en el tobillo, será titular ante la Real Sociedad. "Cuando tienes un jugador de la categoría de Kylian, lo único que debemos entender es que cuanto más juegue, mejor para el beneficio del equipo. Hubiera jugado hace cuatro días si hubiera sido una final, el riesgo no era útil", explicó.

"Ahora estamos en este periodo de la temporada en el que se juegan los partidos más importantes, los que estás deseando jugar desde que comienza la temporada. Así que, afrontarlos desde la tranquilidad, la mejor manera de abordarlos es probablemente desde un estado de espíritu tranquilo", dijo sobre la parte decisiva del calendario.

Un momento al que todos sus jugadores llegan sabiendo que "pueden entrar" en el once. "Todo el mundo está convencido de que puede ser titular, ese es mi objetivo como entrenador. Necesito tener un equipo que se sienta listo, dispuesto. Los que estén en el banquillo pueden ser muy importantes, son muy importantes. Para mí es un hándicap como entrenador tener que escoger a los once, pero me gusta la situación", confesó.

Finalmente, Luis Enrique insistió en que el PSG se encuentra en "un proceso de aprendizaje" y "conocimiento" desde "hace meses". "Estamos preparados, sentimos que vamos a cumplir mañana, que vamos a generar un ambiente de fútbol adecuado con nuestros aficionados para intentar ser mejor que la Real Sociedad y eso implica igualar al menos el compromiso de la Real Sociedad", apuntó.

"En el fútbol, si piensas que con una sola línea vas a ganar una Champions o un campeonato, es un gran error. Cuando tenemos el balón, somos once atacantes y cuando no tenemos el balón, somos once defensores. Puede ser un cliché enorme, pero me parece que es lo que uno puede sentir cuando vea a mi equipo jugar. Para mí es la garantía de un estado de espíritu adecuado para ganar", concluyó.