Luis Enrique: "Me hubiera fastidiado no ganar por el ambiente que hemos vivido en Barcelona"

BARCELONA, 26 Mar. 2022 (Europa Press) -

El seleccionador espa帽ol de f煤tbol, Luis Enrique Mart铆nez, manifest贸 su alegr铆a por conseguir la victoria 'in extremis' ante Albania (2-1) con una afici贸n rendida a sus jugadores en el regreso a Barcelona 18 a帽os despu茅s, por lo que le hubiera "fastidiado" no ganar con un "ambiente tan espectacular".

"Me hubiera fastidiado no ganar este partido por el ambiente tan espectacular que hemos vivido en Barcelona. Ha sido 煤nico, no recuerdo un partido donde la afici贸n haya sido tan determinante", explic贸 el seleccionador en rueda de prensa, quien considera "imposible" no regresar a la Ciudad Condal porque ser铆a "un gran error".

El p煤blico tambi茅n ovacion贸 a Luis Enrique Mart铆nez, quien estuvo "encantado" con la gran fiesta en las gradas, que anim贸 a la plantilla de principio a fin, sobre todo con el 煤ltimo gol de Dani Olmo que dio la victoria en el 90'.

Tras el tanto, el seleccionador admiti贸 que lo celebraron con "mucha alegr铆a" por la fiesta montada. "A Barcelona le gusta la selecci贸n y a nosotros nos gusta venir", culmin贸.

Sobre el juego del equipo en la primera parte, el gijon茅s admiti贸 que ha costado "controlar el juego", pese a la "buena actitud" de los jugadores. Una din谩mica "opuesta" en los 煤ltimos 45 minutos, tras "mejorar la circulaci贸n" y realizar "m谩s disparos" desde la frontal.

"No somos invencibles ni imparables. Es un partido que nos podemos encontrar en un partido de clasificaci贸n importante, las dificultades van a estar ah铆 siempre", expres贸 el seleccionador.

Preguntado por el portero azulgrana Arnau Tenas, que sustituir谩 a Robert S谩nchez en la convocatoria, Luis Enrique explic贸 que la decisi贸n se tom贸 con Luis de la Fuente, seleccionador de la Sub-21, tras pedirle uno de los tres porteros. "Es como nuestro filial, cuando antes entren en din谩mica de la absoluta mejor".

La selecci贸n jugar谩 el pr贸ximo amistoso ante Islandia en A Coru帽a, por lo que volver谩 por sexta vez despu茅s de 13 a帽os. La 煤ltima visita fue en 2009 en un partido de clasificaci贸n para el Mundial de Sud谩frica y con victoria del equipo nacional 5-0 sobre B茅lgica.