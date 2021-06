Luis Enrique: "Me hubiera gustado que se nos hubiese vacunado tras la lista"

El seleccionador nacional de f√ļtbol, Luis Enrique Mart√≠nez, reconoci√≥ este jueves que le hubiera "gustado" que se hubiese vacunado a los convocados para la Eurocopa tras dar la lista el pasado 24 de mayo, "cuando se deber√≠a haber hecho", y tambi√©n aclar√≥ que "no es seguro" que se vaya a hacer.

"Me hubiera gustado, y al presidente también, que esto (la vacunación a la selección) se hubiera hecho cuando se debería haber hecho, que era tras la lista y cuando se sabían los jugadores", aseveró Luis Enrique en rueda de prensa.

El asturiano aclaró que Luis Rubiales les había "informado hace dos meses" que iba a conseguir que el equipo "se vacunara con la pauta completada una vez dada la lista", pero que, "lamentablemente, no se pudo conseguir". "Lo aceptamos de buen grado. Ahora parece que puede llevarse a cabo, pero no es seguro", recalcó pese a las noticias de que se vacunaría a los internacionales este viernes.

"El tema lo lleva personalmente el presidente y va a hacer mejor para la selecci√≥n", a√Īadi√≥ el de Gij√≥n, al que s√≠ le gustar√≠a que, en caso de hacerlo, se vacunase "lo antes posible" a los miembros de la selecci√≥n. "Podr√≠a ser que hubiese s√≠ntomas despu√©s y me fastidiar√≠a no poder contar con alguien por culpa de esto", advirti√≥ Luis Enrique, que no quiso polemizar con Ana Vidal, diputada de En Com√ļ Podem, que critic√≥ que se vacunase antes a "once hombres que dan golpecitos a una pelota'" que a otros trabajadores. "La indiferencia es una de las mejores armas", zanj√≥.

Europa Press