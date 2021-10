Luis Enrique: "Me parece una posición clara de fuera de juego"

El seleccionador espa帽ol Luis Enrique Mart铆nez ha explicado que "desde el banquillo se ve muy poco", pero que ha visto "una posici贸n clara de fuera de juego" en el gol de Kylian Mbapp茅, aunque no ha querido analizar la labor arbitral recordando que nunca comenta nada que no pueda "controlar".

"Desde el banquillo se ve muy poco y me parece una posici贸n clara de fuera de juego, pero me mantengo en mis trece de no hablar de nada de lo que no pueda controlar y en este caso sigo igual", explic贸 Luis Enrique en declaraciones a Teledeporte que recoge Europa Press.

El seleccionador subray贸 que lograron "competir de t煤 a t煤 contra la mejor selecci贸n del mundo" en la final de la Liga de Naciones, una selecci贸n francesa "con un potencial f铆sico y una claridad fuera de toda duda en la mayor铆a de los jugadores".

"Nos ha costado al inicio, pero luego hemos competido con nuestras armas, hemos sido agresivos, hemos arriesgado. En la segunda parte cuando marcas al segundo encajas y no te permiten ni respirar un poquito. Estamos contentos y satisfechos y pensando ya en otras cotas. Al final ves la cara de tristeza de los jugadores y aficionados y te sabe mal, pero esto es una piedra m谩s o una medalla m谩s en la mochila, y a intentarlo otra vez", anim贸.

Respecto al rendimiento de sus jugadores, el asturiano se mostr贸 "muy orgulloso de todos". "Siempre te llevas conclusiones, creo que es muy importante que el jugador que participan con la selecci贸n se vea capacitado para ayudar. Espero tener muchos problemas en las pr贸ximas listas, cada vez que traemos incorporaciones todos rinden. Gavi ya se ve el nivel que tiene en un partido de esta magnitud, con el nivel f铆sico que hab铆a no solo no desentona, sino que destaca. Yeremi Pino, madre m铆a qu茅 capacidad, Pablo Fornals...", enumer贸.