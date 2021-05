Luis Enrique: "No ha sido fácil, me sabe mal dejar fuera a Ramos"

"No me veo inferior a nadie, de miedo no vamos a morir", apuntó el seleccionador nacional sobre las opciones en la Eurocopa

Sobre la ausencia de jugadores del Real Madrid: "No hago la lista para que guste a unos u otros, mi trabajo es tomar decisiones"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, confesó que "no ha sido fácil" dejar fuera al central del Real Madrid Sergio Ramos de la convocatoria de 24 jugadores para la Eurocopa de fútbol, del 11 de junio al 11 de julio, y aclaró que la inclusión en la lista de Aymeric Laporte "no tiene nada que ver" con la ausencia del capitán blanco.

"Ha sido una lista fácil y difícil de hacer. Quiero hacer una mención especial a Sergio Ramos, nuestro capitán. No ha podido competir desde enero en las condiciones adecuadas ni entrenar con el grupo. No ha sido fácil. Ayer se lo comuniqué y fue difícil y duro, me sabe mal", admitió en rueda de prensa el técnico nacional en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Luis Enrique dijo que Ramos "siempre ha ayudado" a la selección, pero argumentó su ausencia, que fue una "decisión complicado, por el "beneficio del equipo". "Le dije que fuera egoísta y que se recuperara. No ha sitio para todos, tomar decisiones es mi trabajo como seleccionador", señaló el asturiano, que tuvo palabras de recuerdo para su excompañero en el Barça Francesc Arnau, director deportivo del Oviedo fallecido el pasado sábado.

El seleccionador nacional justificó la elección de 24 jugadores, en lugar del máximo de hasta 26 convocados permitidos por la UEFA, por que quiere dar la sensación de que cuenta con todos ellos. "La mayoría de las selecciones ha convocado a 26, pero no quería incorporar a más jugadores porque quiero transmitir la sensación de que pueden participar los 24. Tendremos a un solo jugador en la grada y algo a favor es poder entrenar con un número más reducido de jugadores", señaló.

Acerca del central de origen francés, y recientemente nacionalizado por carta de naturaleza, Aymeric Laporte, explicó que "no tiene nada que ver" con la no presencia de Ramos en la lista para la Eurocopa. "Es un jugador 'top' y un buen refuerzo, tiene experiencia internacional y juega en uno de los mejores clubes del mundo. Me gustaría que no se relacione con la baja de otro jugador. Me gustaría que estuviera aquí. Hay una posibilidad de que se pudiera recuperar, pero lo veo poco posible", señaló sobre una incorporación de Ramos antes de la Euro.

En este sentido, Luis Enrique reiteró que la ausencia de Ramos es una decisión que ha meditado muchísimo. "Coincidí con él en el partido contra el Sevilla en Valdebebas. La conversación la mantengo en privado. Fue muy educada, de mucho respeto del que nos tenemos los dos", recalcó sin cesar de negarse reiteradamente, ante la insistencia de la prensa, a desvelar el contenido de la misma.

Asimismo, negó que la no convocatoria de Ramos esté relacionada con la presencia del central madridista en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, un anhelo expresado por el capitán. "No tengo potestad para decidir sobre los Juegos Olímpicos. Para eso hay un seleccionador que es Luis de la Fuente", aclaró en alusión al seleccionador nacional sub-21 y del equipo olímpico.

Reconoció que cualquier decisión que tomara sobre la inclusión o no de Ramos en la convocatoria "generaría polémica". "Cuando lo ponía 90 minutos, porque no descansaba, y cuando jugaba un minuto, era feo porque sumaba una internacionalidad. Estoy expuesto al ruido mediético, espero que no afecte a la selección porque está preparada para competir", expresó.

"no es la lista que quería, hay bajas notables"

La presencia del delantero del París Saint-Germain Pablo Sarabia pudo ser una "sorpresa incluso para él". "En las dos anteriores convocatorias lo quisimos traer, pero estaba lesionado. Ha estado siempre en la prelista. Está en uno de los mejores equipos a nivel mundial, tiene una competencia atroz y no siempre participa, pero tiene llegada, gol y facilidad para el último pase", definió.

Sobre el atlético Marcos Llorente, dijo que no es lateral derecho, pero que "tiene capacidad física o mental para jugar en esa posición" que tantos problemas le ha dado, y justificó la no convocatoria de jugadores del Real Madrid.

"Es posible que no haya porque dos de los jugadores, Carvajal y Ramos, estarían en la convocatoria y están lesionados. No hago la lista para que estén contentos unos u otros. Lamento que no haya jugadores del Real Madrid por las lesiones y las circunstancias que han tenido durante la temporada", desglosó.

A su juicio, la filosofía que caracteriza a la 'Roja' es que no cambia de actitud y ataca y defiende de la misma manera independientemente del rival y resultado. "Eso es lo que vamos a hacer en esta fase final. De miedo no vamos a morir. Si por algo nos definimos es por ser un equipo más allá del peso de algunos jugadores. Hay 12 jugadores menores 25 años, es una selección equilibrada en la que todos tienen que apretar y tirar del carro", destacó.

Confesó que no es la lista de 24 que deseaba porque hay jugadores que por lesión no están. "No es la lista que quería. Hay bajas notables", apuntó Luis Enrique, quien recordó que hasta 48 horas antes del debut de España en la Eurocopa, el 14 de junio contra Suecia, podrá incorporar a algún jugador por lesión o por la COVID-19.

Se congratuló por que España pueda haber mantenido la sede en Sevilla, a cuya afición espera brindarle "victorias, buenos partidos y alegría", y subrayó que la clave está en que el grupo llegue "fresco mentalmente".

"Vamos a intentar ganar. Estamos en el grupo de favoritos, entre las seis o siete selecciones favoritas. No me veo inferior a nadie. Lo que veo me gusta, me pone y por qué no optar a todo", afirmó. El sueño arrancará el próximo lunes 31 de mayo cuando los 24 internacionales acudan a la concentración inicial, a partir de las 13 horas, en la Ciudad del Fútbol.

