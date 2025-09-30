Luis Enrique no se arredra por plaga de lesiones del PSG previo a visita al Barcelona en Champions

El técnico Luis Enrique se negó a quejarse sobre las crecientes lesiones que afectan a su Paris Saint-Germain previo al encuentro contra el Barcelona en la Liga de Campeones el miércoles.

Los reinantes campeones de Europa echarán de menos a Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, tres piezas fundamentales en su delantera. Dembélé acaba de ser galardonado con el Balón de Oro.

Todos ellos están lesionados, al igual que el capitán defensa central Marquinhos. El PSG tiene dudas sobre la condición física de los mediocampistas Vitinha y João Neves.

“Hay muchas maneras de valorar esto. Creo que puedes lamentarte o enfocarte en los resultados. No importa quién juegue, todos son buenos”, manifestó Luis Enrique en la previa del duelo en el Estadio Olímpico de Barcelona.

“Quien juegue mañana es parte de un verdadero equipo”, agregó. "Tenemos la suerte de tener muy buenos jugadores en cada posición y de contar con los recursos financieros para reclutar a jugadores muy buenos. Así que si hay un entrenador que no puede quejarse, ese soy yo”.

Luis Enrique no está seguro si elegirá a Vitinha, quien salió en la primera mitad contra el Auxerre el sábado, o a Neves, quien se perdió los últimos dos partidos de la Ligue 1 por una lesión en el muslo.

Kvaratskhelia fue reemplazado el sábado durante el descanso en la victoria ante Auxerre en la liga francesa debido a una lesión muscular, según se informó.

"Veremos cómo se sienten los jugadores cuando se despierten mañana. No es un partido decisivo, así que estamos tranquilos. La decisión vendrá más de los jugadores que de mí”, dijo Luis Enrique.

El PSG comenzó la defensa de su primer título de la Liga de Campeones con una victoria 4-0 sobre Atalanta hace dos semanas.

Pero un Barcelona que cuenta con el talento creativo del mediocampista Pedri, el vértigo del extremo Lamine Yamal y la letal pegada de Robert Lewandowski —tercero de todos los tiempos con 105 goles en la Liga de Campeones— parece una propuesta mucho más difícil. El equipo de Hansi Flick fue semifinalista de la Liga de Campeones la temporada pasada.

Luis Enrique, quien ganó la Liga de Campeones como entrenador del Barcelona en 2015 y jugó para el club como volante, alabó la figura de Pedri.

“Para mí es un Harry Potter. Espero que mañana no traiga la varita", dijo. "Pero no sólo es Pedri, hay una infinidad de jugadores de alto nivel. Con el balón, el Barcelona es muy bueno, y sin el balón, también tiene muchos recursos.

Y agregó: “Los dos equipos tienen la misma filosofía y forma de jugar.

La clave será qué equipo logra mantener el balón”.

Perder el balón expone al PSG a las acciones de contragolpe de Lamine, quien terminó segundo detrás de Dembélé en la votación del Balón de Oro.

El lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, dijo que Lamine “jugará contra el mejor lateral izquierdo del mundo” en Nuno Mendes.

“Es capaz de detener a Lamine. Lo importante es no dejar a (Yamal) uno contra uno, así que ayudaremos a (Mendes)”, añadió el jugador marroquí.

