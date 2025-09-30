Luis Enrique: “Pedri es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita”

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, elogió este martes a Pedri González, el centrocampista del Barcelona que ha revolucionado el juego del equipo azulgrana.

"Para mí, Pedri sin ninguna duda es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Haremos todo lo posible para que participe lo menos posible", declaró Luis Enrique en su conferencia de prensa de la víspera del partido de la 2ª jornada de la Liga de Campeones.

"Pero el Barça no es sólo Pedri, es De Jong, es Cubarsí, es Lamine (Yamal), es infinidad de jugadores de alto nivel. El partido presenta motivaciones muy potentes para intentar superar a un equipo que con balón es muy bueno y sin balón también", prosiguió.

El técnico asturiano aseguró que sólo se enfoca en el resultado y no en las numerosas lesiones que sufre el equipo francés.

"Hay muchas maneras de valorar esto. Creo que puedes lamentarte (de las bajas) o enfocarte en los resultados. No importa quién juegue mañana (miércoles), cada jugador estará en un gran equipo, independientemente de cuál sea", recalcó.

El ex seleccionador español viajó a la Ciudad Condal sin su estrella Ousmane Dembélé -flamante ganador del Balón de Oro-, el georgiano Khvicha Kvaratskhelia y el brasileño Marquinhos, lesionados.

En cuanto a Vitinha, Fabián Ruíz y Joao Neves, los centrocampistas habitualmente titulares pero afectados por diversos problemas físicos, Luis Enrique confesó no saber aún si jugarán el miércoles.

"Para ser sincero no queremos tomar riesgos. Creo que la decisión será más del jugador que mía. Tienen que estar listos y preparados, es un partido importante pero no determinante. Cuando estemos juntos y nos levantemos mañana lo valoraremos", dijo.

Asimismo, Luis Enrique se mostró entusiasmado con el choque entre dos equipos ofensivos: "Para nosotros es excitante jugar contra un equipo con esta mentalidad y de este nivel (...). No importa cuál sea el resultado, creo que habrá dos equipos similares y para mí la clave estará en ver quién mantiene el balón".

El defensa marroquí del PSG, Achraf Hakimi, se encomendó a su compañero Nuno Mendes para defender al astro español Lamine Yamal.

"¿Un plan para detener a Lamine Yamal? Como saben, él no juega en mi lado. Pero va a jugar contra el mejor lateral izquierdo del mundo, que se llama Nuno Mendes, quien ya ha demostrado que es capaz de detenerlo, y a otros extremos del mismo estilo", aseveró Hakimi.

rsc/dr