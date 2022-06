Luis Enrique: "Preguntad a los rivales si somos candidatos a algo"

El seleccionador nacional de f√ļtbol, Luis Enrique Mart√≠nez, se mostr√≥ "contento" por "una muy buena noche" y un balance positivo despu√©s de cuatro partidos a final de temporada que terminan con el liderato del Grupo 2 de la Liga de Naciones, una competici√≥n muy igualada, tras el 2-0 a Rep√ļblica Checa en M√°laga.

"Hoy hemos estado bastante bien, nos ha faltado un poco m√°s de claridad en la primera parte en posicionamiento, pero ten√≠amos la sensaci√≥n de que si super√°bamos la presi√≥n √≠bamos a tener posibilidades. El ambiente era maravilloso, felicito a la afici√≥n de M√°laga, respet√≥ el rival, no silb√≥ el himno del rival", afirm√≥ en rueda de prensa despu√©s del triunfo espa√Īol.

El técnico de la 'Roja' celebró el ambiente en La Rosaleda y pidió mirar la situación de las a priori favoritas en los otros grupos de la primera división del torneo. "Líderes después de estos cuatro partidos, con las fechas y la dificultad que implica jugar a final de temporada. Hemos intentado que participaran la mayoría de los jugadores. La selección ha estado bien en general, no hemos sido inferiores a ninguna de las tres selecciones, y si miráis los resultados de los demás grupos, veréis de lo que hablo", dijo.

"Lo mismo, vamos a ver lo mismo (en septiembre). Os animo a que le pregunt√©is a los rivales a ver qu√© sienten. Preguntad a los rivales si somos candidatos a algo. Uno se siente muy a gusto cuando el rival te reconoce que es dif√≠cil. Desde la humildad porque no hemos ganado, pero que vamos a competir eso no lo puede dudar nadie", a√Īadi√≥.

Luis Enrique reconoció que la entrada de Gavi en la segunda mitad fue meteórica, y no aclaró a qué se refirió con la necesidad del canterano del Barça de mejorar también fuera del campo. "Es un mensaje para cualquiera, todos pueden mejorar dentro y fuera del terreno de juego, aunque ya tenemos un grupo de alto nivel en ese sentido. Un grupo que se define por una serie de principios, la parte interesada lo cogió. El Gavi dentro del terreno de juego es un volcán en erupción", apuntó.

"Asensio siempre le he convocado, cuando jugaba en su club, pero luego hay situaciones que, sin haber jugado mucho, no hay ninguna duda, que nos gusta, √©l lo sabe. El h√°ndicap es que hay otros que no est√°n que tambi√©n aportan cosas parecidas, algunos por debajo pero otros por encima. Yo encantado de que se vayan sumando m√°s jugadores", a√Īadi√≥ sobre el jugador del Real Madrid.

'Lucho' elogió a todos, aunque explicó que la segunda parte fue mejor. "Me ha gustado todo, lo hemos hecho más claro en la segunda parte. Lo primero es no perder el balón y hacer correr al rival mucho. Hay veces que aceleramos mucho la jugada y perdemos el balón. Ha sido un partido luchado, trabajado porque el rival es de alto nivel", afirmó.

"Lo hemos tenido en cuenta (final de temporada), hemos repartido minutos. Es un balance muy, muy positivo. Ten√≠an ganas de las vacaciones, no hab√≠a la fluidez en los entrenamientos, les habr√° pasado a los rivales pero los rivales no tienen la posibilidad de rotar tanto como nosotros", a√Īadi√≥.

"Tengo las mismas certezas que el primer día. No las cambio por unos partidos a final de temporada. Tengo un grupo de 50 jugadores y ahora empieza una época de analizar y esperar a septiembre. Aspiramos a repetir 'Final Four' que nadie lo ha conseguido y después pensaremos en el Mundial. Ha sido una muy buena noche", terminó.