El entrenador del Paris Saint Germain, el español Luis Enrique, aseguró este viernes que espera y desea que el jugador francés Kylian Mbappé llegue "a un acuerdo" con su equipo y se quede en la plantilla, al igual que sucedió en la pasada campaña, mientras que no dio por fichado a Ousmae Dembélé pese a estar cerrado "al 99 por ciento".

"El tema Mbappé es algo que ya sucedió en el pasado y se resolvió de manera positiva entre club y jugador, y espero y deseo que como ocurrió en el pasado vuelva a suceder y que club y jugador lleguen a un acuerdo, eso es lo que me gustaría", declaró Luis Enrique en la rueda de prensa previa a su debut en la Ligue 1.

El exseleccionador español volvió a ser preguntado por el delantero parisino en su comparecencia ante los medios, pero no quiso decir "nada más", aunque si que recordó unas palabras de Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club. "Dijo que la filosofía de este club es muy clara y está por encima de jugadores, entrenadores y directores deportivos, eso es algo que comparto al cien por cien", confesó.

Sobre la llegada del extremo francés Ousmane Dembelé, el de Gijón dejó claro que está muy próxima, aunque aún no está cerrada. "Dembelé no estará el sábado en el campo porque todavía no es jugador del PSG al cien por cien, al 99 sí, pero al cien por cien no, desgraciadamente", concluyó.