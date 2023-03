Luis Enrique: "Me siento muy orgulloso de mi etapa de seleccionador aunque cometí muchos errores"

"Tengo una especial atracción por Inglaterra, me gustaría ir a trabajar allí"

MADRID, 29 Mar. 2023 (Europa Press) -

El entrenador español Luis Enrique Martínez reconoció este miércoles sentirse "muy orgulloso" de su etapa al frente del banquillo de la selección española, aunque reconoció que cometió "muchos errores", al mismo tiempo que confesó que no había visto ninguno de los dos encuentros del combinado nacional en la fase de clasificación para la Eurocopa y habló de su "atracción" por entrenar en la Premier League.

"Hay alimañas y buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa de seleccionador. Cometí muchos errores. No me interesan debates, son gratuitos, hechos por personas con una falta de conocimiento e información brutal", señaló el técnico durante una entrevista concedida a la cadena SER Asturias, recogida por Europa Press.

El entrenador confesó además que no ha seguido a la selección desde que abandonó el cargo tras el Mundial. "No he visto ninguno de los dos partidos, me pilló en Sudáfrica. Te das cuenta de que, cuando no estás, las cosas son diferentes. Y tienen que ser diferentes, cada uno tiene que seguir su camino", expresó.

En este sentido, el asturiano reconoció que desde su salida de la selección ha dejado de leer la prensa española y las redes sociales. "Otra cosa que he hecho desde que acabó el Mundial y la Cape Epic, es que no uso las redes sociales. No miro prensa española, ni redes sociales. Solo leo prensa inglesa", apuntó.

"Cuando eres el entrenador, dominas toda la información, mucha más que periodistas o aficionados. Tú tienes que ir tomando decisiones y aceptar los resultados. A partir de los resultados, vas a tener un trato u otro. Esto lo tengo muy asimilado, no me quita el sueño. Sé las cosas que tengo que hacer y cómo las tengo que hacer", añadió.

Sin embargo, el técnico valoró positivamente su paso por Twitch durante el Mundial de Catar, aunque aseguró que no volverá al streaming. "Gracias a las sesiones de streaming durante el Mundial, que fue una bomba que estalló durante ese momento, pudimos recibir el cariño de la afición tanto jugadores como yo. Una cosa es lo que digan los medios y otra la realidad, y los streamings sirvieron para acercar a jugadores y afición. Fue un experimento muy positivo", reconoció.

"Twitch fue un experimento que salió como salió y que fue muy positivo. No sé si volveré, no creo. Me gusta más disfrutar de estos momentos en los que no formas parte de la actualidad. Disfruto mucho de ser entrenador, pero también disfruto de mi vida fuera del fútbol. No sé cuándo volveré a entrenar, dependerá de si tengo ofertas interesantes. Pero disfruto de mis dos vidas", aseveró.

Preguntado por su regreso a los banquillos, el exseleccionador habló de su gusto por la Premier League y del interés que han mostrado varias selecciones para contratar sus servicios. "Tengo una especial atracción por Inglaterra, me gustaría ir a Inglaterra a trabajar. Pero no os voy a engañar, no voy a ir a cualquier equipo. Me gustaría ir a un equipo que pueda hacer cosas importantes. Entonces, no me hago muchas ilusiones. Pero eso no significa que no vaya a entrenar en España", destacó.

"No he tenido ninguna oferta a nivel de equipo a día de hoy, pero sí sé del interés de alguna selección. Pero no descarto entrenar a alguna selección. No creo que sea el perfil de seleccionador para una selección como la brasileña. No me ha llamado nadie de Brasil. Ya sabéis que los medios de comunicación van tan rápido que un rumor se convierte en noticia. Me encantan los jugadores de calidad, siempre los elijo. Pero no sé yo si mi estilo es el mejor para una selección de ese nivel", concluyó.

Europa Press