Luis Enrique: "Si mañana fuese el Mundial esta sería la lista, sé claramente lo que buscamos"

Las rozas (madrid), 16 sep. 2022 (europa press) -

El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis Enrique Martínez, aseguró que la lista que dio este viernes para los partidos ante Suiza y Francia sería la del Mundial de Catar si este "fuese mañana" porque sabe "claramente" lo que busca y destacó que "un equipo no se forma con los once mejores de la Liga", mientras que explicó que Ansu Fati se ha quedado fuera porque "ahora no tiene su mejor nivel".

"Si mañana fuese el Mundial esta sería la lista, sin ninguna duda. Sé claramente lo que buscamos en cada posición, llevamos ya tres o cuatro años aquí y tengo la experiencia suficiente para saber qué cosas hay que buscar dentro de nuestra idea en ataque y defensa", aseveró Luis Enrique en rueda de prensa tras dar la lista para los partidos ante Suiza y Portugal.

El asturiano subrayó que buscan "los jugadores que formen un equipo". "Vosotros (los periodistas) veis a los jugadores puntuales que destacan muchísimo no les veis en un contexto muy diferente al de la selección, aquí no se juega para uno, jugamos todos para todos. He tenido a muchos de los que me reclamáis en la selección, les he pedido lo que les he pedido y he visto el resultado. Claro que pueden volver, pero un equipo no se forma con los once mejores de la liga", advirtió.

En este sentido, recordó que "no entran todos" y no ocultó que "da más morbo y llama más la atención los que no están". "Llevo a los 25 que considero mejores, siempre estoy abierto a escuchar y ver. Todos los que decís que no han estado, ya han venido y les conozco perfectamente y pueden volver", aseguró sobre ausencias como las de Sergio Ramos, Iago Aspas o Ansu Fati.

Luis Enrique calificó de "gran noticia" volver a ver al central del PSG "de manera continuada" y fue claro con el joven delantero del FC Barcelona. "Le trajimos en junio quizá para que se metiera en la dinámica y escuchara las cosas que queremos hacer y tener de nuevo contacto. Estaba bastante mejor, pero no consideramos hacerle participar. Ahora está participando, pero en partidos oficiales sólo ha sido en uno titular y esto me dice algo", apuntó.

"Ojalá que recupere su nivel y volvamos a ver al mejor Ansu, pero ahora considero que no tiene su mejor nivel y que está en ese proceso de confianza y mejora. Seguimos teniendo muchas expectativas puestas en él", añadió del hispano-guineano, recalcando que él fue "el primero" que lo convocó "cuando no era titular".

El de Gijón admitió que Raúl de Tomás, que no ha jugado aún y que ya no lo podrá hacer hasta 2023, está viviendo "una situación anómala" que podría dejarle fuera del Mundial, y se refirió a los casos de Marco Asensio, Jordi Alba y Ferran Torres, que no están teniendo minutos como es el caso del balear, o continuidad, en el caso de los del FC Barcelona.

"Marco hizo una convocatoria excepcional en junio, muy por encima de lo que esperábamos y con una complicidad importante. Ahora está en una situación diferente y seguro que va a venir con la misma ilusión. Preferiría que jugasen. Jordi y Ferran están participando más y yo me fío mucho de lo que dan conmigo, no voy a perder la confianza porque dejen de participar en un espacio corto con sus clubes", explicó.

De todos modos, de cara a Catar, tiene claro que "habrá alguno que si no juega que igual no lo llevo". "Pero si tengo que escoger, escojo lo que hacen conmigo. Es muy difícil gustar a todos, yo ya no lo pretendo desde hace muchos años, gusto a muy poquitos", confesó.

Para el Mundial podrá citar a 26 futbolistas como en la EURO, pero entonces sólo llevó a 24. "En la última reunión de seleccionadores me dijeron que se producía mal ambiente por dejar tres en la grada, así que creo que voy a hacer lo mismo, aunque ahora la FIFA permite que los tres descartes puedan ir al banquillo", comentó.

"Nosotros analizamos cada caso de manera individual y no hay dos casos que sean iguales. Sé lo que demandamos aquí, pero no sé lo que le piden sus entrenadores. Esta es una convocatoria importante porque es la última antes de la del Mundial y puede haber cambios, invito a todos a que nos den el máximo porque la cita lo requiere. No está cerrada para nadie, no sé qué porcentaje de esta lista es la de Catar, pero repasad las anteriores", agregó el seleccionador.

La "velocidad maravillosa" de williams y elogios a borja iglesias

Sobre las dos principales novedades, Nico Williams y Borja Iglesias, resaltó que al primer le conocen "de las categorías inferiores" y que no le ha citado por temor a que se vaya con Ghana como su hermano Iñaki sino porque le ve "potencial" para ayudar y porque es un jugador "muy interesante". "Iñaki me gusta, pero no me entran todos. Imagino que la familia estará encantada si van los dos al Mundial", zanjó con una sonrisa.

"A Nico le vemos su progresión en el Athletic y es un jugador de banda, regateador y extremo puro. Está en ese proceso de mejora y acercándose también al gol, tiene una velocidad maravillosa", detalló el asturiano.

"A Borja le conozco muy bien porque estaba en el filial en mi año del Celta. Lo lleva haciendo muy bien desde hace tiempo, tiene capacidad para jugar de '9' y para asociarse, es fuerte físicamente y tiene gol", remarcó sobre el 'Panda', avisando de que las "opciones" de ningún jugador pasan "por la lesión de un compañero".

Luis Enrique recordó que en la última convocatoria jugaron cuatro partidos "con dos equipos diferentes" con gran rendimiento por lo que si hay bajas está "preparado". "Estoy preparado para hacer descartes que duelan, pero es mi trabajo", aseveró.

Sobre Mikel Oyarzabal, en la recta final de su grave lesión de rodilla, reconoció que ha hablado con él varias veces, pero no para hablar "del Mundial ni de fechas". "Hay que esperar que pase el tiempo y que vaya recuperando sensaciones. Me consta que va muy bien y que su objetivo es recuperarse, no para Catar, sino para estar en su club y volver a sentirse futbolista de su nivel. Si luego llega, ya veremos, hay muchas variables imposibles de despejar ahora mismo", manifestó.

Finalmente, señaló que los duelos ante Suiza y Portugal son "muy importantes". "La Liga de Naciones es una competición muy atractiva porque ninguno se puede relajar porque el último baja y hay contratos televisivos. Seguro que los jugadores se lo van a tomar como el mejor aval para llegar el Mundial", afirmó.